قیصر امین پور روشنفکری متدین بود/ آفتاب شعر انقلاب طلوع کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلاملی حدادعادل قبل از ظهر سه شنبه در همایش بزرگداشت شعرای انقلاب با عنوان " تنفس صبح" که ویژه بزگداشت قیصر امین پور در دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به ویژگی های شخصیتی قیصر امین پور، وی را برخوردار از شخصیتی استوار توصیف کرد.



وی افزود: شعر قیصر مانند شخصیتش استوار بود و داغ مرگ او در گذر زمان هرگز کهنه نخواهد شد و با خواندن شعرهایش همیشه در فقدان او افسوس می خوریم.



قیصر شعر فارسی را چند گام به جلو برد



عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اظهار اینکه قیصر شعر فارسی را در روزگار معاصر ما چند گام به جلو برد بیان داشت: وی سرمشقی برای شاعران جوان معاصر و بعد از خودش شد و ترازویی برای آنها گذاشت تا شاعران شعر خود را در ترازوی وی بسنجند.



حدادعادل با تقدیر از اقدام دانشگاه قم در برگزاری بزرگداشت قیصر توصیه کرد: اشعار قیصر مورد مطالعه قرار بگیرد تا ارزش زبان فارسی و توانایی این زبان را از رهگذر قیصر دریافته و قدر آنرا بدانید.



وی تصریح کرد: ما شخصیت ارزشمندی را از دست دادیم و برگزاری چنین مراسم هایی هرگز اشتباه نیست و خدمتی به فرهنگ جامعه محسوب می شود.



قیصر روشنفکری متدین بود



نماینده مردم تهران در مجلس از قیصر به عنوان شاعری انقلابی، روشنفکر و متدین یاد کرد و اذعان داشت: قیصر اگر چه یک روشنفکر بود اما روشنفکری متدین بود که در دامن انقلاب رشد کرده و مدافع امام، ولایت و انقلاب بود.



حدادعادل اضافه کرد: اشعار بسیاری از شاعران مختص گروه خاصی است که برای همان گروه قابل درک است اما قیصر شاعری بود از متن مردم که سخنان جاری در اشعارش برای همه اقشار اعم از تحصیل کرده و عامی قابل فهم بود.



وی ابراز داشت: قیصر استادی برجسته بود که شعر انقلابی او به زبان مردم بود.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شخصیت برجسته قیصر عنوان کرد: بسیاری از ادبا و فرهیختگان نامی کشور مثل یدالله ثمره، بدرالزمان غریب، حسین حبیبی و استاد خرمشاهی در مورد وی کتاب نوشته اند.



حدادعادل بیان داشت: بسیاری هستند که قریحه شاعری، دانش ادبی وذوق دارند ولی سواد ندارند اما قیصر در عین عالم بودن شاعر نیز بود.



وی اذعان کرد: سالیان زیادی است که دانشجویان در دانشگاه‌ها انتظار استادانی چون قیصر را می کشند.



قیصر در عین سنت گرا بودن نوآور بود



رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در بیان دیگر خصوصیات قیصر امین پور اظهار داشت: قیصر در عین سنت گرا بودن نوآور بود، نه سنت ستیزی داشت و نه سنت پرست بود و در عین نوآور بودن فقط به این موضوع توجه نداشت.



حدادعادل به دعوای بین شعر سنتی و نو اشاره کرد و عنوان داشت: قیصر بر خلاف سنت گرایان که شعر نو را قبول ندارند یا بر خلاف شاعران شعر نو که سنت را تخطئه می کنند هم با سنت آشنا بود و هم نوپرداز بود و در هیچکدام از روش ها پذیرا یا رد کننده تام نبود و از هر دو روش بهره می برد.



وی از قیصر به عنوان شاعری نو پرداز یاد کرد و بیان داشت: وی در کنار قالب های کهن شعر نو هم می گفت.



آفتاب شعر انقلاب طلوع کرده است



این نماینده اصولگرای مجلس ابراز کرد: قیصر زبانی فصیح و صحیح، بی عیب و قدرتمند داشت و ذوق و قریحه اش بسیار حیرت آور بود.



حداد عادل افزود: آفتاب شعر انقلاب طلوع کرده و توجهات مقام معظم رهبری در اهمیت به شعر زمینه را برای رشد شعر فراهم کرده است.



شادروان قیصر امین پور استاد پژوهشگر و تحلیل گری ادبی بود که از چهره های ماندگار شعر فارسی محسوب می شود.