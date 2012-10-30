دومین همایش ملی غدیر پژوهی در کرمانشاه برگزار می شود

بهروز همتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از برگزاری این همایش همانگونه از نامش پیداست غدیر پژوهی است، به این معنا که هدف از برگزاری آن تبیین و روشن سازی اهداف واقعه غدیر و تبیین گوشه ای از شخصیت امیرالمومنین حضرت علی (ع) است.

وی افزود: در این همایش به بررسی عوامل موثر بر عدم تحقق اهداف واقعه غدیر خم نیز پرداخته خواهد شد.

وی ادامه داد: سخنران این همایش دکتر محمد حسین رجبی دوانی است و سه تن از کسانی که مقالات آنان برگزیده شده به ارائه مقالات خود خواهند پرداخت.

همتی تعداد مقالات ارسالی به دبیرخانه این جشنواره را 85 اثر عنوان کرد و گفت: این اثار از 13 استان کشور به دبیرخانه غدیرپژوهی ارسال شده که از این بین سه مقاله از استان های ایلام، قم و کرمانشاه به عنوان مقالات برتر برگزیده شده که در همایش معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

وی در خصوص زمان برگزاری این همایش گفت: این همایش در دهم آبان ماه سال جاری در تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر سخنرانی دکتر رجبی دوانی و ارائه مقالات برتر چند تن از شعرای شهر کرمانشاه به ارائه اشعاری با محتوای واقعه غدیر و حضرت امیر المونین علی (ع) خواهند پرداخت.



