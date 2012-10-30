پدافند غیرعامل می تواند به فرهنگ عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش پدافند غیرعامل ظهر سه شنبه با حضور غلامعلی حیدری معاون امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری، فرج الله فصیحی رامندی سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استان قزوین، فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.

غلامعلی حیدری در این مراسم گفت: در برنامه چهارم و پنجم توسعه برنامه ریزی مدونی برای اجرای پدافند غیرعامل پیش بینی شده که با تصویب مجلس عملیات اجرایی آن در استانها آغازشده است.

وی افزود: پدافند غیرعامل خاص کشور ما نیست بلکه از 50 تا 100 سال قبل در بسیاری از کشورهای پیشرفته و کشورهایی که هیچ تهدیدی برای آنها متصور نیست مورد توجه قرار گرفته تا آمادگی مردم حفظ شود.

معاون امور استانهای سازمان پد افند غیرعامل کشور تصریح کرد: این موضوع در محورها و حوزه های مردمی، حفاظت از جان ملت، زیرساختها، مراکز حساس ومهم مانند نیروگاها، مترو و تاسیسات شهری که در معرض تهدید است اجرا می شود و با تشکیل کارگروههای 11 گانه وارد فاز اجرایی شده است.

حیدری بیان کرد: 11 کارگروه پدافند غیرعامل در سراسر کشور تشکیل شده که گروهای امنیتی و انتظامی، بهداشت، انرژی و آب، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی، ارتباطات، پشتیبانی، خدمات شهری، امداد و نجات، راه و هرسازی، مشارکت مردمی و جهاد کشاورزی است.

هزینه در پدافند غیرعامل سرمایه گذاری است

این مسئول گفت: هزینه هایی که برای آموزش همگانی و فرهنگ سازی در بخش پدافند غیرعامل انجام می شود نوعی سرمایه گذاری برای کاهش خسارات ناشی از آسیب های حوادث احتمالی است.

حیدری اظهارداشت: هفته پدافند غیرعامل فرصت مناسبی برای برگزاری دوره های آموزشی و فرهنگ سازی در بخش دولتی و غیر دولتی و برنامه ریزی برای افزایش بنیه دفاعی مردم در شرایط حمله احتمالی دشمنان است که امیدواریم در طول سال تداوم یابد.

راهبرد پدافندغیرعامل، ایمن سازی کشور

وی بیان کرد: تعامل گسترده با سازمانها، ایجاد ساز و کارهای مناسب در ایمن سازی و حفاظت از تاسیسات زیربنایی، ساماندهی و آمایش سرزمینی ملی و آمایش دفاعی از راهبردهای پدافند غیرعامل بشمار می رود.

این مسئول اظهارداشت: پدافند غیرعامل از مهمترین ابزارهای بازدارندگی است و پشتوانه اقتدار و پایدارترین، ارزان ترین و صلح آمیزترین روش دفاعی برای افزایش آستانه مقاومت ملی مردم محسوب می شود.

حیدری گفت: با وجود خواستگاه عمومی، وجود آمادگی در مردم و بسترسازی در جامعه، شرایط لازم برای تبدیل این موضوع به فرهنگ عمومی فراهم است که امیدواریم در صدر پژوهش های علمی نیز قرار گیرد.



ابلاغ ساختار جدید پدافند غیرعامل در کشور

معاون امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور بیان کرد: با تعریف و ابلاغ ساختار جدید اداره کل پدافند غیرعامل زیر نظر استانداران فعالیت خود را با 10 تا 15 نفر نیرو آغاز خواهد کرد.

وی افزود: برآورد تهدیدات و اقدامات دشمن و نقاط آسیب پذیر، هم افزایی مخاطرات در استانها، طبقه بندی و اولویت بندی مراکز و زیرساختها، ارتقاء فرهنگ عمومی، تهیه طرح های پدافند غیرعامل، تداوم چرخه تامین نیازهای اساسی مردم در بحران، در پدافند غیرعامل اجرا می شود.

حیدری تصریح کرد: تداوم آموزش، تمرین و رزمایش، تولید محتوی در کتب درسی از اولویت های سازمان پدافندغیرعامل در سال جاری است.