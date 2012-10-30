به گزارش خبرنگار مهر، سعید آزادشهرکی پیش از ظهر سهشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران کل میراث فرهنگی استان بوشهر اظهار داشت: مدیرکل سابق میراث فرهنگی زحمات زیادی در این حوزه کشیدند که قابل تقدیر است و از کارکنان پرتلاش میراث فرهنگی استان انتظار داریم همچون گذشته با دلگرمی و جدیت به کار خود ادامه دهند و نگرانی و دغدغهای در حوزه کاری خود نداشته باشند.
وی افزود: دشتی مدیر توانمند و قابلی است که امیدواریم با همکاری مسئولان و با صدور حکم رسمی بتوانیم از توانمندیها و تجربیات ارزشمند وی به عنوان مشاوری امین استفاده کنیم.
مدیرکل جدید میراث فرهنگی بوشهر عنوان کرد: افتخار دارم متولد بوشهرم و تحصیلاتم تا مقطع فوق دیپلم را در این شهر گذراندهام، پس از آن نیز در مقطع کارشناسی راه و ساختمان در دانشگاه علم و صنعت شاگرد چهرههایی نظیر دکتر بهبهانی (وزیر سابق راه) بوده و مقطع کارشناسی ارشد نیز در رشته مدیریت از واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران گرفتهام و استخدام رسمی وزارت کشور هستم.
آزادشهرکی با اشاره به اینکه سفارشپذیر نیست، بیان کرد: اجازه دهید درباره افراد خودم به جمعبندی برسم و تماسی درباره سفارش نیرویی را نپذیریم، چون نتیجه و برآیند کار برعکس میشود.
آزادشهرکی گفت: نیروهای فعلی دغدغهای نداشته باشند و حداقل تغییرات ممکن در سیستم انجام خواهد شد و هر تغییر نیز با بررسیهای کارشناسی شده انجام میشود.
وی اظهار داشت: تلاش ما این است که با برنامهریزی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در این حوزه گام برداریم و در این راستا میکوشیم کمتر حرف بزنیم و بیشتر عمل کنیم.
بر اساس این گزارش، در این آیین ضمن تقدیر از زحمات احمد دشتی در مدت هفته سال تصدی مدیرکلی میراث فرهنگی استان بوشهر، سعید آزادشهرکی به عنوان مدیرکل جدید میراث فرهنگی بوشهر معرفی شد.
بوشهر- خبرگزاری مهر: مدیرکل جدید میراث فرهنگی استان بوشهر گفت: اگر نیرویی توانایی لازم را نداشته باشد توصیه هیچ مدیری را نمیپذیرم و ملاک بنده برای ادامه فعالیت معاون و مدیران یا جایگزینی افراد تنها کار، صداقت و سلامت آنهاست.
به گزارش خبرنگار مهر، سعید آزادشهرکی پیش از ظهر سهشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران کل میراث فرهنگی استان بوشهر اظهار داشت: مدیرکل سابق میراث فرهنگی زحمات زیادی در این حوزه کشیدند که قابل تقدیر است و از کارکنان پرتلاش میراث فرهنگی استان انتظار داریم همچون گذشته با دلگرمی و جدیت به کار خود ادامه دهند و نگرانی و دغدغهای در حوزه کاری خود نداشته باشند.
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