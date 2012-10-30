مشارکت سازمان میراث فرهنگی در اجرای طرح توسعه حرم عبدالعظیم (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود علویان صدر ضمن بازدید از روند اجرای طرح توسعه آستانه حضرت شاه عبدالعظیم حسنی (ع) گفت: باتوجه به تعاملات صورت گرفته مقرر شد، کارشناسان و معماران برجسته سازمان میراث فرهنگی به مطالعه و تحلیل طرح توسعه در باغ طوطی (حیاط ضلع غربی حرم) پرداخته و نظرات خود را اعلام کنند.

وی تصریح کرد: پس از آسیب شناسی ایوان آیینه و رواق دارالذکر، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی نتایج بررسیهای خود را در قالب طرح مرمتی ارائه خواهند داد.

علویان صدر از توافقات اولیه صورت گرفته در خصوص تجهیز موزه آستانه حضرت شاه عبدالعظیم حسنی (ع) به نرم افزار جام خبرداد و افزود: با تجهیز این موزه به نرم افزار جام، شاهد گسترش تعاملات این مجموعه با سایر موزه های کشور خواهیم بود.

وی به تغییر محتوایی موزه آستانه پرداخت و گفت: معاونت میراث فرهنگی در راستای ایجاد جذابیت و استفاده از قابلیت های این مجموعه آمادگی خود را برای تحویل اشیاء تاریخی و فرهنگی به این موزه اعلام کرده است.

معاون میراث فرهنگی کشور خاطر نشان کرد: حفظ اصالتهای معماری، مراقبت‌ از کاشی های گنبد و گلدسته ها که قدمت بخشی از آن ها به دوره قاجاری نیز می رسد از جمله مسائل مورد تاکید در این بازدید بود.

وی به ویژگیهای معماری حرم شاه عبدالعظیم اشاره کرد و یادآور شد: بنای حرم در قسمت پائین به شکل چهار ضلعی و اندازه هر ضلع حدود 8 متر است و مانند همه بناهای سلجوقی بر فراز چهار طاق مورّب احداث شده و قسمت بالای آن را نیز به صورت 8 ضلعی ترتیب داده اند، با احداث طاق بندی‌های کوچک آن را به 16 ضلعی تبدیل و بدین نحو زمینه را برای ایجاد پوشش گنبدی فراهم ساخته اند.