1140 هکتار بافت فرسوده شهری در استان مرکزی /اصلاح الگوی مصرف محور کار شهرداران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح سه شنبه با اعلام این خبر در همایش مشترک شهرداران و شوراهای اسلامی شهرهای استان مرکزی گفت: طبق قانون باید سالانه 10 درصد از بافت های فرسوده شهری در کشور احیا شود که سهم سالانه استان مرکزی از این برنامه احیا سالانه 114 هکتار بافت فروسوده شهری است.

وی ادامه داد: اگر چه متولی احیا بافت های فرسوده شهرها وزارت راه و شهرسازی است اما با توجه به این که بهره برداران نهایی این طرح شهرداریها هستند عدم اجرای آن شهرداران را با چالش های اساسی روبرو خواهد کرد.

معاون عمرانی استاندار مرکزی یادآور شد: در راستای احیا سالانه 114 هکتار بافت فرسوده شهری در استان مرکزی باید 60 واحد مسکونی احیا و مبلغی حدود 10 تا 15 میلیارد تومان صرف ایجاد خیابان های جدید شود.

بازوند با اظهار تاسف از عدم اجرای مصوبه قانونی تخصیص 50 درصدی تسهیلات مسکن مهر به بافت های فرسوده شهری بیان داشت: عدم تخصیص 50 درصدی اعتبارات مسکن مهر به احیای بافت های فرسوده شهری یک اقدام غیر کارشناسی است.

وی ادامه داد: طرح مسکن مهر اگر به جای آن که در حاشیه شهرها اجرا شود در دل شهرها ایجاد می شد ضمن احیا بافت های فرسوده شهری شاهد کاهش هزینه های زیرساختی اعم از انشعابات آب، برق، گاز و ... نیز بودیم.

تغییر سیستم درآمدی در شهرداریها یک ضرورت است

معاون عمرانی استاندار مرکزی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم در کشور در پی تحریم های اقتصادی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: تنها راه مقابله با مشکلات ناشی از تحریم ها در شهرداریها اتخاذ تدابیرمثبت مدیریت شهری است.

بازوند با بیان این که اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی موجود است افزود: اقتصاد مقاومتی در حد حرف نیست بلکه نیازمند عملیاتی کردن شیوه های نوین مدیریتی در حوزه شهری است.

وی ایجاد تغییر در سیستم درآمدی شهرداریها را یک ضرورت اساسی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: اگر شهرداران بخواهند از منابع دولتی رفع نیاز کنند مطمئنا با مشکلات اساسی روبرو خواهند شد.

معاون عمرانی استاندار مرکزی با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه گذاران در شهرداریها برای اجرای پروژه های شهری افزود: جذب سرمایه گذاران به سمت اجرای پروژه های شهری تنها راه عقلانی پیش روی شهرداریها در راستای افزایش درآمدهای شهرداری است.

بازوند بیان داشت: باید با جذب سرمایه داران سرمایه های نقدی بسیاری که در جامعه موجود است را یکپارچه کرد و اجازه نداد این سرمایه ها به ارز یا طلا تبدیل شوند بلکه با هدایت سرمایه های موجود ضمن ساختن شهرهای آباد و زیبا از راکد ماندن نقدینگی ها خودداری کرد.

شهرداریها از ساخت و ساز سنتی به سمت ساخت و ساز صنعتی حرکت کنند

معاون عمرانی استاندار مرکزی در ادامه عبور از ساخت و ساز سنتی به سمت ساخت و ساز صنعتی در شهرداریها را یکی از مولفه های تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور عنوان کرد و گفت: ساخت و ساز سنتی گرانقیمت و با کیفیت پایین جایگاهی در اقتصاد مقاومتی ندارد.

یازوند با بیان این که طبق قانون برنامه پنجم توسعه تبدیل 30 درصد ساخت و سازها از سنتی به صنعتی باید در الویت کار شهرداریها قرار بگیرد افزود: جای تاسف است که در سال دوم برنامه پنجم توسعه تنها 5 درصد از ساخت و سازها به سمت صنعتی حرکت کرده است.

شهرداران اصلاح الگوی مصرف را سرلوحه کار خود قرار دهند

معاون عمرانی استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر اصلاح الگوی مصرف در شهرداریها ی استان گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی 4 سال پیش را تحت عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری کرد تا بستر لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال 91 و بعد از آن فراهم شود.

بازوند با بیان این که اقتصاد ماقومتی بدن تعریف اصلاح الگوی مصرف امکانپذیر نیست افزود: اگر هر یک از شهرداریها اصلاح الگوی مصرف را در سرلوحه کار خود قرار ندهند با مشکلات بسیاری در حوزه نقدینگی روبرو خواهند شد.

شوراها بودجه شهرداریها را با توجه به حساسیت های پیش رو ببندند

معاون عمرانی استانداری مرکزی در ادامه به تصویب بودجه شهرداریها توسط شوراهای اسلامی شهرها اشاره کرد و گفت: شوراها باید بودجه سال آینده شهرداریها را با توجه به شرایط خاص آتی ببندند.

بازوند افزود: امسل سال آخر فعالیت این دوره از شوراهای اسلامی شهرهاست و باید با توجه به این مهم و همچنین شرایط اقتصادی حاکم در کشور بودجه شهرداریها با توجه به این شرایط خاص بسته شود.

معاون استاندار مرکزی در ادامه از نوع نگاه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به شهرداریها انتقاد کرد و گفت: برخی مصوبات مجلس اصلا بته تفع شهرداریها نیست و به جرات می توان گفت که سر شهرداریها به راحتی در مجلس بریده می شود.

بازوند افزود: مصوباتی اعم از معافیت مراکز آموزشی تحت پوشش آموزش و پرورش و همچنین خیرین در پرداخت عوارض هیچ توجیه عقلانی ندارد.

وی ادامه داد: اگر خیری برای رضای راه خدا کار خیری می کند یا فعالیت مراکز آموزشی نباید جور این فعالیت ها را شهروندان متحمل شوند.