تعویض 300 انشعاب فرسوده آب در نکا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اسماعیلی افرا اظهار داشت: با اجرای زون بندی و اصلاح شبکه و انشعابات قدیمی چهار درصد از هدر رفت آب شرب کاسته شده است.

وی اضافه کرد: برای تعویض انشعابات فرسوده 760 میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

مدیر آب و فاضلاب نکا تصریح کرد: برای تعویض شبکه های توزیع فرسوده و اجرای خط انتقال مسکن مهر و زون بندی شبکه در 6 ماهه نخست سال 91 ، 15 کیلومتر لوله گذاری انجام شده است.

خدمتگزاری خالصانه به مردم مانع سقوط انسان

سید محمد نجفی، مدیرکل تامین اجتماعی مازندران در جمع برخی کارفرمایان ،بیمه شدگان و بازنشستگان این شهرستان مهم ترین دغدغه کارکنان تامین اجتماعی مازندران را کسب رضایتمندی مخاطبان برشمرد و گفت: خدمت در سازمان تامین اجتماعی به جهت ارتباط با اقشار محروم جامعه بسیار ارزشمند است .



وی افزود: حضور مسئولان در بین مردم می تواند سبب شفافیت امور و آگاهی و اعتمادسازی بیشتر بین مسئولان و مردم باشد.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران افزود: رسیدگی به مشکلات مردم از بهترین عبادات محسوب می شود و در فرهنگ و معارف اسلامى، به این صفت و عمل شایسته سفارش فراوان شده و درآموزه های دینی ما، ارزشمندترین مردم سودمندترین آنان است.

بهره برداری از پروژه آسفالت منصور کنده بابل



مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از بهره برداری پروژه زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی منصورکنده بابل خبر داد.

عباس علی وفایی نژاد در بازدید از شهرک صنعتی منصورکنده بابل بیان داشت: انجام پروژه های زیرساختی در راستای بهسازی و تسهیل روند عبور و مرور صاحبان صنایع و روانسازی در امر حمل و نقل کالاهای تولیدی انجام می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: شهرک صنعتی منصورکنده، پتانسیلها و ظرفیتهای خوبی را دارا بوده و با اجرا و تکمیل پروژه های زیرساختی در رونق سرمایه گذاری ، افزایش تولید و اشتغال منطقه مؤثر خواهد بود.