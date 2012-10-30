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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۴۱

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تعویض 300 انشعاب فرسوده آب در نکا

تعویض 300 انشعاب فرسوده آب در نکا

نکا - خبرگزاری مهر: مدیر آب و فاضلاب نکا گفت: 300 انشعاب فرسوده در شش ماهه نخست امسال در این شهرستان تعویض شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اسماعیلی افرا اظهار داشت: با اجرای زون بندی و اصلاح شبکه و انشعابات قدیمی چهار درصد از هدر رفت آب شرب کاسته شده است.

وی اضافه کرد: برای تعویض انشعابات فرسوده  760 میلیون ریال اعتبار صرف شده است.

مدیر آب و فاضلاب نکا تصریح کرد: برای تعویض شبکه های توزیع فرسوده و اجرای خط انتقال مسکن مهر و زون بندی شبکه در 6 ماهه نخست سال 91 ، 15 کیلومتر لوله گذاری انجام شده است.  

خدمتگزاری خالصانه  به مردم مانع سقوط انسان

سید محمد نجفی،  مدیرکل تامین اجتماعی مازندران  در جمع برخی کارفرمایان ،بیمه شدگان و بازنشستگان این شهرستان مهم ترین دغدغه کارکنان  تامین اجتماعی مازندران را کسب  رضایتمندی مخاطبان برشمرد و گفت: خدمت در سازمان تامین اجتماعی به جهت ارتباط با  اقشار محروم  جامعه  بسیار ارزشمند  است .
 
وی افزود: حضور مسئولان در بین مردم می تواند سبب شفافیت امور و آگاهی و اعتمادسازی  بیشتر بین مسئولان و مردم باشد.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران افزود: رسیدگی به مشکلات مردم  از بهترین  عبادات محسوب می شود و در فرهنگ و معارف اسلامى، به این صفت و عمل شایسته سفارش فراوان شده و درآموزه های دینی ما، ارزشمندترین مردم سودمندترین آنان است.

بهره برداری از پروژه آسفالت منصور کنده بابل

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، از بهره برداری پروژه زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی منصورکنده بابل خبر داد.

عباس علی وفایی نژاد در بازدید از شهرک صنعتی منصورکنده بابل بیان داشت: انجام پروژه های زیرساختی در راستای بهسازی و تسهیل روند عبور و مرور صاحبان صنایع و روانسازی در امر حمل و نقل کالاهای تولیدی انجام می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: شهرک صنعتی منصورکنده، پتانسیلها و ظرفیتهای خوبی را دارا بوده و با اجرا و تکمیل پروژه های زیرساختی در رونق سرمایه گذاری ، افزایش تولید و اشتغال منطقه مؤثر خواهد بود.

کد مطلب 1732190

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