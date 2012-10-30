آزادی دو تن از مددجویان معسر و نیازمند زندان توسط انجمن حمایت از زندانیان شهرستان پاوه

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو شاهین گفت: با پی گیرهای مستمر انجمن حمایت از زندانیان پاوه دو نفر از زندانیان معسر و نیازمنداین شهرستان پس از جلب رضایت شکات و پرداخت دیون آنان توسط انجمن از زندان آزاد شدند.

رئیس زندان شهرستان پاوه با اشاره به تلاش وفعالیت مستمر مدیرعامل واعضای انجمن حمایت از زندانیان پاوه در راستای کاهش مشکلات مددجویان وافراد تحت تکفل آنها اظهار داشت: انجمن پاوه از جمله انجمن های فعال کشور و بطور مستمر وضعیت مالی ومعیشتی مددجویان وخانواده های تحت پوشش آنان را مورد رصد قرار می دهند ونسبت به مرتفع نمودن مشکلات آنها اقدام می کنند.

شاهین افزود: تعامل بسیار خوب مجموعه زندان و انجمن شهرستان پاوه بستر مناسبی را برای خدمت رسانی به مددجویان مهیا کرده و بنحو مطلوب به مددجویان تحت پوشش سرویس دهی می کند.

آموزش شغلی در افزایش بهره وری و ارتقاء سلامت کارکنان زندان ها مؤثر است

معاون اداری مالی زندان های استان کرمانشاه گفت: آموزش شغلی و ایجاد بستر مناسب ارتقاء تحصیلی کارکنان را در ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری و بهبود سلامت اداری مؤثر دانست.

معاون اداری مالی زندان های استان کرمانشاه گفت: پایگاه خبری زندان های کرمانشاه بر ایجاد بستر مناسب ارتقاء سلامت اداری کارکنان تأکید و آموزش شغلی و تحصیلی را در ایجاد انگیزه و افزایش بهره وری بسیار حائز اهمیت برشمرد.

وی ادامه داد: اگر زمینه اطلاع رسانی و آموزش به ویژه درحوزه های مختلف شغلی ، دینی ، عقیدتی ، فرهنگی ، وارتقاء تحصیلی کارکنان بنحو مطلوب فراهم شود و از پتانسیل و توانمندی آنان بصورت صحیح بهره گیری بعمل آید رشد و تعالی سازمانی را در پی خواهد داشت.

بیگلری افزود : هر چقدر بنیه علمی و آگاهی کارکنان نسبت به وظایف محول افزایش یابد بهمان اندازه نسبت به کار و تعهد در برابر مردم ،احساس مسئولیت خواهند کرد.

وی گفت : توجه به مسائل روحی و روانی و ایجاد زمینه مطلوب فعالیت کارکنان در حوزه کاری بسیار حائز اهمیت است و بایستی در جهت ارتقاء سلامت آنان از امکانات موجود بهره برداری مناسب صورت گیرد.

معاون زندان های کرمانشاه کارکنان را از سرمایه های ارزشمند هر سازمان دانست و تصریح کرد بایستی در خصوص حفظ وارتقاء سلامت روحی و روانی و جایگاه کارکنان اهتمام لازم به عمل آید وعدالت محوری سرلوحه همه امور قرار گیرد .

