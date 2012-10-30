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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۳۳

مردی که قربانی توطئه همسر دومش شد

مردی که قربانی توطئه همسر دومش شد

راز قتل مردی که قربانی توطئه همسر دومش شده بود در جریان تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی فاش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجم مرداد امسال زن جوانی با مراجعه به کلانتری 130 نازی آباد به مأموران اعلام کرد که همسرش به نام "اصغر . ح"40 ساله 31 تیر از منزل خارج شده و از آن زمان به بعد به خانه مراجعه نکرده است .
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع فقدانی ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به پایگاه هفتم پلیس آگاهی ، همسر فقدانی با مراجعه به پایگاه به کارآگاهان گفت : " همسرم به نام "اصغر . ح" ، 31 تیر از خانه خارج شد اما پس از آن دیگر به خانه مراجعه نکرد . در طی این چند روز زن ناشناسی چندین بار با من تماس گرفت و ضمن اظهار نگرانی در خصوص سرنوشت اصغر ، خود را به عنوان همسر دوم اصغر ! معرفی و مدعی شد که اصغر آخرین بار 31 تیر در حالیکه در وضعیت خوبی قرار نداشته به منزل او مراجعه و درخواست کرده تا این زن وی را بیمارستان ببرد " .

با توجه به اظهارات همسر فقدانی در خصوص تماس های مکرر زن ناشناس ، کارآگاهان پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران ، با شناسایی هویت این زن ناشناس به نام "مریم . الف" 38 ساله، 15 مرداد به تحقیق از وی پرداختند .

مریم در اظهارات اولیه خود ضمن طرح ادعای دوباره خود به عنوان همسر دوم فقدانی ، به کارآگاهان گفت : 31 تیر اصغر به منزل من آمد و در حالیکه به علت مصرف زیاد شیشه در وضعیت مناسبی قرار نداشت از من درخواست کرد تا به همراه وی به پارک بروم . در حالیکه به همراه اصغر به پارک رفته بودم ، مجبور شدم تا او را به بیمارستان منتقل کنم. پس از بهبودی نسبی و ترخیص از بیمارستان ، اصغر را با ماشین به نزدیکی خانه اش رساندم که ناگهان به یک دستگاه خودرو پژو پارس مشکی با سه سرنشین اشاره کرده و از من خواست کرد که توقف کنم. اصغر پس از جدا شدن از من ، سوار خودرو پرشیا شد و من نیز به خانه بازگشتم و پس از آن هیچ اطلاعی از او ندارم و او نیز طی این مدت جوابگوی تماس های من نمی باشد .

با توجه به اظهارات مریم . الف و احتمال وقوع جنایت ، پرونده از پایگاه هفتم به اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع و تحقیقات تخصصی در خصوص سرنوشت فقدانی در دستور کار کارآگاهان اداره یازدهم قرار گرفت .

با توجه به اظهارات اولیه مریم ، کارآگاهان به تحقیق در خصوص صحت و سقم اظهارات وی پرداختند . در ادامه تحقیقات و با وجود ادعای مریم در خصوص انتقال اصغر به بیمارستان ، کارآگاهان اداره یازدهم با مراجعه به بیمارستان و انجام تحقیقات اطلاع پیدا کردند که بر خلاف اظهارات وی ، شخصی با هویت و مشخصات "اصغر . ح" به بیمارستان مراجعه نکرده است .
همزمان با انجام تحقیقات در بیمارستان و در ادامه رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان اداره یازدهم موفق به شناسایی ارتباط مریم با جوانی به هویت یعقوب 23 ساله شدند که بلافاصله هماهنگی های لازم قضایی لازم انجام ، مریم و یعقوب 15 شهریور ، هر دو نفر دستگیر و جهت انجام تحقیقات به اداره یازدهم منتقل می شوند .

کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی ، با توجه به دلایل و مدارکی که نشان از وقوع جنایت داشت ، همزمان با انجام تحقیقات از مریم و یعقوب ، به بررسی بانک اطلاعاتی اجساد ناشناس کشف شده پرداخته و در طی تحقیقات خود موفق به شناسایی جسد فقدانی شدند که چندی پیش توسط گشت کلانتری 170 کهریزک کشف شده بود .

با کشف جسد فقدانی در منطقه کهریزک و همچنین نظریه پزشکی قانونی در خصوص "مرگ ناشی از مسمومیت شدید به علت مصرف زیاد قرص های خواب آور" و مشخص شدن کذب بودن اظهارات مریم ، پرونده با موضوع ارتکاب جنایت به همراه دو متهم پرونده - مریم و یعقوب - در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت . این در حالی بود که مریم و یعقوب با وجود اعتراف به آشنایی با یکدیگر منکر هرگونه ارتکاب جنایت بودند .

کارآگاهان اداره دهم در ادامه رسیدگی به پرونده ، با بررسی حساب های بانکی مقتول اطلاع پیدا کردند که مبلغ 10 میلیون تومان از حساب عابر بانک متعلق به وی برداشت شده که در ادامه ، کاراگاهان اطلاع پیدا کردند که این مبلغ توسط مریم برداشت شده است . مریم ضمن اعتراف به برداشت این مبلغ ، مدعی طلب 10 میلیون تومانی خود از مقتول شد و مدعی شد که اصغر عابر بانک خود را به او داده تا نسبت به برداشت این مبلغ از حساب اقدام کند !!! .

در ادامه تحقیقات و در شرایطی که مریم همچنان بر بیگناهی خود اصرار داشت ، کارآگاهان به تحقیق از یعقوب پرداختند . سرانجام یعقوب در اظهارات خود به انتقال جسد اصغر به منطقه کهریزک اعتراف کرد اما اظهار داشت که هیچ نقشی در مرگ اصغر نداشته است . یعقوب در اعترافات خود به کارآگاهان گفت : از حدود یک سال پیش بود که به واسطه مراجعه مریم به محل کارم در یک طلافروشی واقع در منطقه یاغچی آباد ، پس از گذشت مدت کوتاهی با او آشنا شدم . در حدود ساعت 5 صبح اول مرداد، مریم با من تماس گرفت و اظهار داشت که اصغر در داخل ماشین وی فوت کرده و از من درخواست کمک کرد . بلافاصله با او در منطقه یاغچی آباد قرار ملاقات گذاشتم . زمانیکه به بالای سر اصغر رسیدم ، متوجه شدم که او فوت کرده و در حالیکه جسد در داخل ماشین مریم بود ، به دنبال مکانی بودیم تا جسد را در آنجا رها کنیم که ناگهان خود را در بیایان های منطقه کهریزک دیدیم که جسد را همان جا رها کردیم .

با توجه به اعتراف صریح یعقوب به انتقال جسد اصغر به بیابان های کهریزک ، مریم نیز به ناچار لب به اعتراف گشود و به جنایت اعتراف کرد و گفت: حدود سه سال پیش بود که با اصغر آشنا شدم . طی این مدت ، اصغر مرا تهدید می کرد که نباید ارتباط خودم را با او قطع کنم . دیگر از تهدیدهای او خسته شده بودم تا اینکه 31 تیر ، در حالیکه اصغر شیشه زیادی مصرف کرده بود به دیدن من آمد . از من درخواست کرد تا به همراهش به پارک بروم و من نیز با او به پارک رفتم . از آنجائیکه پیش از آن تصمیم به کشتن اصغر گرفته بودم ، تعدادی قرص خواب آور را که در داخل کیف خود گذاشته بودم به عنوان دارو به اصغر دادم . او نیز که به علت مصرف شیشه در حالت هوشیاری کاملی قرار نداشت ، این قرص ها را استفاده کرد و پس از خوردن آنها سوار ماشین شد . در حالیکه کم کم هوا در حال روشن شدن بود متوجه شدم که او دیگر تکان نمی خورد و زمانیکه بیشتر دقت کردم فهمیدم که او نفس نمی کشد است . بلافاصله به یعقوب زنگ زده و موضوع را با او در میان گذاشتم و از او درخواست کمک کردم . یعقوب نیز خودش را به من رساند و هر دو نفر جسد اصغر را به بیابان های کهریزک برده و رها کردیم . از آنجائیکه اطمینان داشتم ، دیر یا زود پلیس مرا شناسایی خواهد کرد ، تصمیم گرفتتم تا با هدف صحنه سازی و منحرف کردن مسیر تحقیقات پلیس ، با خانواده اصغر تماس گرفته و در اظهارات اولیه خود نیز داستان پرشیا مشکی را مطرح کردم .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح متهمان در خصوص ارتکاب جنایت ، قرار بازداشت موقت برای هر دو متهم صادر و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند.

کد مطلب 1732193

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