به گزارش خبرگزاری مهر، استاد عزت الله انتظامی دوشنبه 8 آبان با حضور در مجموعه تئاتر شهر از نمایش های"هفت شب با مهمانی در نیویورک" به کارگردانی فرهاد آئیش، "دلقک دو ملیتی" به کارگردانی مجید رحمتی و "کانگورو" به کارگردانی علیرضا اولیایی دیدن کرد.
استاد انتظامی بعد از تماشای نمایش "هفت شب با مهمانی ناخوانده در نیویورک" خطاب به تماشاگران گفت: خوشحالم از اینکه بار دیگر شاهد حضور یکی از همکاران قدیمی خود در صحنه تئاتر هستم. من از علی نصیریان سپاسگذارم که همچنان در صحنه تئاتر و این نمایش خوش می درخشند و با هنرنمایی خود آثار درخشانی را به مخاطبان ارائه می دهند.
استاد نصیریان هم ضمن تقدیر از حضور استاد انتظامی در اجرای این نمایش گفت: حرمت هنرمندان بزرگی چون عزت الله انتظامی برای همه اهالی تئاتر امری لازم و ضروری است. من هم به عنوان یکی از همکاران قدیمی این هنرمند از حضور ایشان برای تماشای این اثر نمایشی در تالار چهار سو تشکر می کنم و خیلی خوشبختم که حضور شما جوانان در این تالار باعث آشنایی هرچه بیشتر شما با هنر ارزشمند تئاتر می شود.
استاد انتظامی بعد از دیدن نمایش"دلقک دو ملیتی" خطاب به بازیگر و کارگردان نمایش گفت: شاهد یک اجرای موفق و منظمی بودم که توانست ارتباط خوبی با تماشاگر برقرار کند و امیدوارم در اجراهای بعدی این گروه شاهد آثار بهتر دیگری هم باشیم.
وی ادامه داد: بسیاری از لحظات در این نمایش به دلیل فضایی که در نمایشنامه وجود داشت من را تحت تاثیر قرار داد و می توانم به جرات بگویم شاهد اجرای یک نمایش با کیفیت بودم. اما بخش هایی از نمایش هم وجود داشت که می توانست بدون موسیقی و تک گویی برای مخاطب شکل جذاب تری داشته باشد.
"رابینسون کروزوئه" به سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر می آید
میلاد نیک آبادی نمایش رابینسون کروزوئه را برای شرکت در در بخش تجربه های نو به سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر پیشنهاد کرد.این اثر برداشتی آزاد از رمانی به همین نام نوشته دانیل دفو است که حمیدرضا نعیمی در مقام نویسنده نمایشنامه، تاکنون نگارش صحنه اول آن را به پایان برده است. نمایش رابینسون کروزوئه نگاهی است به اندیشه های اقتصادی رابینسون کروزوئه.
نیک آبادی در این باره گفت: در دنیای اقتصاد امروز، مکتبی به نام اقتصاد رابینسون کروزوئه بوجود آمده که با تاکید بر حفظ و افزایش کالای موجود، براستفاده انسانی و تقسیم عادلانه آن عمل و تاکید می کند..
به گفته این کارگردان در این نمایش سه بازیگر به شکل همزمان نقش رابینسون کروزوئه را بازی می کنند که تاکنون حضور علیرضا ناصحی و بهرام افشاری در نمایش قطعی شده و هم اکنون تمرینات با حضور این دو ادامه دارد.
حضور هما روستا در تالار حافظ
هما روستا و حمیدپور آذری مهمانان اجرای دوشنبه نمایش "سومین شنبه هفته که به اشتباه به اون می گن دوشنبه" بوده اند.
وی در ادامه گفت حضور هماروستا در تالار حافظ یادآور حضور استاد حمید سمندریان در سالن بود زیرا در حال حاضر ایشان پشتوانه تئاتر ما هستند
در ادامه حمید پورآذری در رابطه با این نمایش گفت: به نظر من طرح لباس و نورپردازی و بازیگری این نمایش همه در راستای فضا سازی مناسب متن این نمایش بود واین بسیار خوب بود.
این نمایش به کارگردانی رکسانا بهرام وحسن برزگر تا 25 آبان همه روزه به غیر از شنبه ها ساعت 18:45 در سالن حافظ به روی صحنه می رود.
نمایش کمدی "مرثیه وارثان ارثیه" دو اجرایی شد
تخفیف 30 درصدی"یک تنبیه باشکوه" به دانشجویان
گروه نمایش"یک تنبیه با شکوه" به کارگردانی بهزاد مرتضوی با بازی امیرکاوه آهنین جان وفقیهه سلطانی به تماشاگران دانشجوی خود بلیت تخفیف 30 درصدی ارائه می دهد. از این پس همه دانشجویان دانشگاه های مختلف کشورمی توانند با ارائه کارت دانشجویی در همه روزهای هفته از تخفیف 30 درصدی برای خرید بلیت نمایش برخوردار شوند.
این نمایش که هر روز به جز شنبه ها ساعت 20:30 در تالار حافظ به صحنه می رود، اجرای خود را از 26 مهرماه آغاز کرده است. دانشجویان برای استفاده از تخفیف 30 درصدی این نمایش باید حتما یک ساعت قبل از اجرا یاعت 19:30 به گیشه تالار حافظ مراجعه و با ارائه کارت دانشجویی بلیت های خود را تهیه کنند.
تشییع پیکر اسدالهی از مقابل تالار وحدت
پیکر مرحوم نعمت اسدالهی فردا چهارشنبه 10 آبانماه ساعت 9:30 دقیقه صبح از مقابل تالار وحدت تشییع می شود. این هنرمند که متولد اهواز و فارغالتحصیل کارشناسی هنرهای نمایشی از دانشکده هنرهای زیبا بود روز گذشته 8 آبانماه بعد از تحمل مدتها بیماری در بیمارستان ساسان دار فانی را وداع گفت.
مراسم یادبور این هنرمند نیز روز جمعه ازساعت 13:30الی 15 در مسجد نور میدان فاطمی برپا خواهد شد.
نظر شما