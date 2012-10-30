خط سیر شهادت دائمی است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نیاز آذری پیش از ظهر سه شنبه در یادواره سردار شهید تهرانی مقدم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری اظهار داشت: شهید مقدم فردی منحصر به فرد بوده و از تجربیات خوبی برخوردار و از آن در دوران دفاع مقدس استفاده کرده بود.



وی با بیان اینکه شهادت در مقابل چنین افرادی کوچک است، افزود: انضباط، توسل، توکل و برنامه ریزی شهید سبب موفقیت وی بوده است.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری یادآور شد: امروز تهرانی مقدم به یک عظمت بزرگ در جهان تبدیل شده و با استفاده از دانش خود و تجهیزات توانست به عنوان پدر موشکی ایران نامگذاری شود.



نیازآذری افزود: مقدم توانست با تقوا، دانش و تجارب را درهم آمیخته و آن را تبدیل به دانایی کرده و در اختیار جامعه و انقلاب اسلامی قرار دهد.



وی با بیان اینکه برخی شهدا واقعا ویژه هستند، گفت: تهرانی مقدم با توسل به ائمه و تدبیر صحیح توانست موفقیت بزرگی را برای کشور به ارمغان بیاورد.



نیاز آذری با اشاره به اینکه کارهایی که شهید مقدم انجام داده بی سابقه است، افزود: دانشجویان امروز باید با تاسی از شهدای نخبه راه و سیره آنان را ادامه دهند.



وی گفت: امیدواریم با برگزاری یادواره ها، فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تبیین شود تا دانشجویان با چهره های درخشان شهید بیشتر آشنا شوند.