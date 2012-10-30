تصویر نامه ممنوعیت صادرات 50 کالا منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه گزارش دادیم که دولت به تازگی با تصویب مصوبات جدید ارزی، صادرات 50 قلم کالا را که به نوعی از ارز مرجع یا اتاق مبادلاتی استفاده می‌کنند، ممنوع اعلام کرده است. در این فهرست اقلامی از کالاهای اساسی و تجهیزات و ماشین آلات صنعتی قرار دارد.

برهمین اساس، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده است که بر مبنای آن، صادرات 50 قلم کالا ممنوع شده، این در شرایطی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سوی دولت مکلف شده بود تا کالاهایی را که از مرجع یا مبادلاتی استفاده می‌‎کنند، را قیمت‌گذاری کند.

سیدجواد تقوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تازگی نامه‌ای را به حمید صافدل رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کرده است که در آن فهرست 50 گانه‌ای از کالاها اعلام شده که صادرات آنها ممنوع است.

در پی بازتاب گسترده ممنوعیت صادرات 50 قلم کالا، خبرگزاری "مهر" برای شفاف سازی، تصویر این نامه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را منتشر کرد.





