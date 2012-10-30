اولین درمانگاه فنیل کتونوری سیستان و بلوچستان آغاز بکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول اجرای برنامه فنیل کتونوری در سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با توجه به ضرورت شناسایی نوزادان مبتلا به بیماری ژنتیکی فنیل کتونوری در روزهای اول تولد و ارائه خدمات به این افراد، درمانگاه فنیل کتونوری در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان راه اندازی شد.

علی خواجه گفت: مشاور تغذیه، روانشناس بالینی، مددکار اجتماعی و متخصص نورولوژی اطفال روز دوشنبه هر هفته به مراجعان خدمات تشخیصی و درمانی ارائه می دهند.

وی افزود: بر طبق برآورد کارشناسان، احتمال حضور 270 تا 280 مورد مبتلا به فنیل کتونوری در استان وجود دارد که از این تعداد تنها نه مورد برای انجام اعمال درمانی مراجعه کرده اند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان داشت: خانواده ها به یاد داشته باشند با مراجعه به موقع به مراکز آزمایشگاهی و درمانی می توان از عوارض عود کننده بیماری های ژنتیکی جلوگیری کرد.