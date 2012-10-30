  1. حوزه و دانشگاه
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۰

برگزاری آزمون در بهمن ماه؛

ثبت نام کارشناسی ارشد 92 آغاز شد/ اعلام هزینه ثبت نام

ثبت نام کارشناسی ارشد 92 آغاز شد/ اعلام هزینه ثبت نام

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 92 لحظاتی قبل در سامانه سازمان سنجش آغاز و فرایند نام نویسی تا 16 آبان ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 در سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز شد.

مبلغ خرید کارت اعتباری برای ثبت نام اصلی یا شناور کنکور کارشناسی ارشد سال 92، 17 هزار و 800 تومان و مبلغ خرید کارت اعتباری علاقمندی دانشگاههای پیام نور و غیرانتفاعی 5 هزار و 800 تومان اعلام شده است.

حداکثر تعداد کارت قابل خرید در هر مرحله، 3 عدد کارت است و متقاضیان با مراجعه به سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org می توانند برای خرید کارت اقدام کنند.

ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1392 و هجدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور، از 9 آبان ماه در همین سامانه آغاز می شود و تا 16 ماه جاری ادامه دارد.

آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی صبح و عصر روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، 18، 19 و 20 بهمن ماه 1391 برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 1732207

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