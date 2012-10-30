بیست و چهارمین جشنواره تئاتر فجر منطقه سه کشور در یاسوج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: اجرای چهار نمایش در پلاتوی سیدیونس آبسلان، پلاتوی مرحوم حسین پناهی و تالار هنرنمای اداره کل ارشاد از جمله برنامه های نخستین روز جشنواره است.

وی افزود: در روز اول جشنواره نمایش "زو" به کارگردانی "افسانه محمدی" در پلاتوی زنده یاد حسین پناهی، "مجلس سور سوگ" به کارگردانی حسین رضایی در پلاتوی "سیدیونس آبسالان"، "تئوری دوست داشتن " کاری از ملا زینل در تالار هنرنما و"گالیداگ" به کارگردانی "محمدرضا طاهری" در پلاتوی حسین پناهی به روی صحنه می ‌روند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: در این جشنواره 15 گروه نمایشی از هفت استان کشور به مدت سه روز به رقابت می پردازند.

کمالوندی با بیان اینکه از میان 15 گروه شرکت کننده در جشنواره فجر منطقه سه کشور، دو گروه برتر به جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه خواهند یافت، اظهار داشت: "داریوش مودبیان"، "رحمت امینی" و "ایوب آقاخانی" کار داوری این نمایش‌ ها را برعهده دارند.

وی حضور200 هنرمند تئاتر از هفت استان کشور در این جشنواره را فرصتی مناسب برای تبادل تجربیات برای هنرمندان استان عنوان کرد و افزود: آئین اختتامیه این جشنواره با حضور دکتر شاه آبادی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر قادر آشنا، رئیس مرکز هنرهای نمایشی کشور صبح روز جمعه 12آبان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین جشنواره تئاتر فجر منطقه سه کشور از 9 تا 12 آبان ماه جاری با حضور استان های تهران، فارس، خوزستان، قزوین، همدان، بوشهر و ایلام در یاسوج در حال برگزاری است.