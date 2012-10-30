محاکمه 2 ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر/ 9 سال زندان و 10 ضربه شلاق

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) ، مهدی "ب" و ابراهیم "ع" در فروردین سال 89 در فرودگاه بین المللی کوالالامپور دستگیر شده بودند .

بر اساس این گزارش ، این دو تن موفق شدند با کمک بازپرس پرونده تحت عنوان "فعالیت های خطر آفرین مواد مخدر" که مجازات اعدام در مالزی به دنبال دارد ، محاکمه نشوند.

قاچاق مواد مخدر در مالزی مجازات اعدام را در پی دارد اما علیرغم مجازات سنگین قاچاق مواد مخدر در این کشور طی سالهای گذشته شاهد دستگیری تعداد زیادی از ایرانیان به این اتهام بوده ایم.

