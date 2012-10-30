نامه دمشق به شورای امنیت و سازمان ملل/ انتقاد از سیاستهای اعراب و اردوغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد: شکست شورای امنیت در محکومیت انفجار تروریستی که در اولین روز عید قربان در منطقه دف الشوک رخ داد سبب تشویق تروریستها به ادامه جنایاتشان علیه ملت سوریه می شود.

وزارت امور خارجه سوریه در دو نامه جداگانه به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد، کارشکنی برخی کشورهای غربی و آمریکا در برابر صدور قطعنامه های محکومیت تروریسم را در راستای تروریسم پروری توصیف کرد.

وزارت امور خارجه سوریه ضمن درخواست از کشورهای عضو شورای امنیت و سازمان ملل متحد برای محکومیت تروریسم بیان کرد: عاملان حملات تروریستی، حامیان مالی و تسلیحاتی آنها به دنبال ویرانی سوریه و فروپاشی وحدت ملی و حاکمیت آن هستند.

از سوی دیگر جهاد مقدسی سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد: داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه مصمم به دخالت دادن ملت ترکیه در سیاستهای دولت این کشور است.

وی افزود: ترکیه سیاست فرار به جلو را اجرا می کند و مخالف هر گونه بازنگری جدی در سیاستهای ویرانگر خود در قبال سوریه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه بیان کرد: پایبند نبودن ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس به موفقیت تلاشها برای توقف عملیات نظامی در سوریه تلاشی برای به شکست کشاندن ماموریت اخضر الابراهیمی است.

وی افزود: سوریه به پیوندهای میان ملتهای ترکیه و سوریه تمایل جدی دارد و هیچ دولتی نمی تواند به این پیوندها خدشه ای وارد کند.