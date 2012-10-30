حضور رئیس جمهور در مراسم جشن ثبت جهانی مسجد جامع اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید محمدی با اشاره به اینکه در سال جاری با ثبت مسجد جامع که یکی از موقوفات با سابقه در اصفهان به شمار می‌رود دومین اثر تاریخی و موقوفی شهرستان اصفهان در فهرست آثار یونسکو قرار گرفت، افزود: همزمان با این ثبت گنبد کاووس درگرگان نیز ثبت جهانی شد و رئیس جمهور نیزبه همین مناسبت و برای ثبت هر یک از این آثار در آن شهر حضور یافتند و در 10 آبان ماه نوبت به اصفهان رسید و ثبت این اثر تاریخی با حضور رئیس جمهور و مسئولان کشور و استان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: از مدتها قبل پیش بینی حضور رئیس جمهور برای جشن ثبت جامع صورت گرفته بود تا اینکه با هماهنگیهای انجام گرفته این مراسم ازساعت17 تا 21 ، در محل مسجد جامع برگزار می شود.

محمدی گفت: جایگاه‌های در نظر گرفته شده در این مراسم برای یک هزار نفر است که البته میهمانان خاص این مراسم 50 نفر از گردشگران خراجی مستقر در اصفهان هستند.

مدیر اجرایی مسجد جامع و علامه مجلسی ادامه داد: قبل از سخنان رئیس جمهور، استاندار اصفهان، امام جمعه و معاون میراث فرهنگی کشور سخنرانی خواهند داشت و گروه تواشیح به مناسبت اعیاد غدیر به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

وی افزود: برای برگزاری این مراسم از تزئینات خاصی استفاده نشده و فضای مسجد جامع و معماری آن برای آنکه قابل روئیت و مشاهده باشد به همان روال قبل است.