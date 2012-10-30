زندگی مناسب در پی ازدواج آگاهانه شکل می گیرد/ جوانان هم کفو خود را برگزینند

حجت الاسلام حسین دهنوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جوانان باید آگاهی کامل نسبت به ازدواج پیدا کنند و این علم آگاهانه را از طریق خواندن کتاب و دیدن برنامه های مفید تلوزیونی و مشاوره با اساتید این رشته می توانند به دست آورند.

وی افزود: ازدواج باید به هنگام، آگاهانه، آسان و پایدار باشد.

وی ادامه داد: وظیفه ما و مسئولین است که جوانان مجرد را نسبت به این امر آگاه کنیم و با برگزاری برنامه هایی چون "ازدواج های آسمانی و موفق" کاری کنیم که آنها در انتخاب همسر دچار مشکل نشوند.

وی گفت: جوانان باید با همتای خودشان ازدواج کنند، و این موضوع را بسیار جدی بگیرند چرا که عدم توجه به این امر یعنی هم کفو بودن باعث ازدواج های ناموفقی در سطح جامعه شده است.

وی افزود: این مسئله بسیار جدی است و جوانان باید نسبت به آن توجه ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: امروزه جوانان ما با دیدن هم کلاسی یا همکار خود به آن ها عادت می کنند و به مرور زمان این عادت تبدیل به علاقه می شود و یک عشق آتشین را می سازند اما توجه ای به مساله هم تا بودن و هم کفو بودن نمی شود و این باعث آسیب های جدی می شود که بعدها در زندگی آنان نمود پیدا می کند و بعدها متوجه آسیب های نامتعارف اینگونه ازدواج خواهند شد.

حجت اللاسلام دهنوی گفت: در ازدواج پایدار چهار اصل مهم و اساسی جود دارد، اصل اول هم تای اعتقادی است و این اصل در زندگی زناشویی بسیار مهم و تاثیر گذار است.

وی افزود: توجه به اصل اول یعنی هم کفوی اعتقادی به این معنی است که زن و شوهر معتقدات مشترک داشته باشند، یعنی متدین با متدین و غیر متدین با غیر متدین ازدواج کنند تا بتواند بدون دغدغه زندگی پایداری داشته باشند.

اصل دوم هم تای مذهبی، به این معنی که زن و شوهر باید مذهب یکسان داشته باشند، مثلا ازدواج اهل سنت با شیعه کار درستی نیست، با وجود اینکه هر دو مسلمان هستند اما ازدواج شیعه و سنی با یکدیگر کار مناسبی نیست به دلیل اینکه از لحاظ مذهبی دو عقیده متفاوت وجود دارد.

اصل سوم هم تای خانوادگی، به این معنی که قبل از ازدواج طرفین باید تحقیقات کامل را در خصوص طرف مقابلشان داشته باشند، و از هر لحاظ در یک سطح باشند خصوصا از لحاظ مادی باید در یک سطح باشند، حتی در اسلام به مرد مسلمان تاکید شده است که قبل از ازدواج به برادر همسرش توجه کند چون فرزند حلال زاده به دایش می برد.

اصل چهارم هم تای فرهنگی است و معنی و مفهوم آن این است که زن و مرد باید با هم تای فرهنگی خودشان زندگی کنند در فرض مثال ازدواج یک کرد با یک ترک کار اشتباهی است و می تواند به زندگی مشترک آسیب وارد کند.

وی ادامه داد: قبل از ازدواج باید این چهار اصل برای دوام یک زندگی مشترک مورد توجه و جدی قرار بگیرد.

دهنوی گفت: لطمه جدی درازدواج قیاس به نفس است، زن و مرد با یکدیگر تفاوت دارند دختران و زن ها روحیه لطیف و عشق ورزی دارند اما اکثر آقایان این روحیه را ندارند و با قصد ازدواج به سمت یک دختر نمی روند دختران جوان ما باید بدانند و آگاه باشند که اگر پسری آمد و به آنها ابراز علاقه کرد فریب ان را نخورند و از او بخواهند که با آداب رسوم وارد شوند و از خانواده یشان بخواهند که به خواستگاری دختر بروند و اینگونه اگر پسر قصد ازدواج داشته باشد با این امر مشکلی ندارد و اگر قصد سوء استفاده داشته باشد از حرف خود پشیمان می شود.

وی افزود: مابین ازدواج فامیل وغریبه و آشنا ازدواج دو آشنا با هم بهترین راه حل است، ازدواج فامیلی از لحاظ شناخت بسیار خوب است اما به شرطی که بحث ‍ژنتیک را جدی بگیرند و حتما قبل از ازدواج و قبل از اینکه مردم از ازدواج آنها باخبر شوند آزمایش ژنتیک گرفته شود و در صورت نبودن مشکل با یکدیگر ازدواج کنند.

دهنوی ادامه داد: ازدواج دو غریبه به شرط تحقیقات کامل از هر لحاظ و نبودن هیچ مشکلی می تواند صورت بگیرد.پس به نتیجه می رسیم که ازدواج طرفین آشنا بهترین راه حل است و امکان آسیب آن کمتر می شود.

