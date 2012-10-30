ضرورتی برای اصلاح قانون انتخابات وجود ندارد/ سئوال از رئیس جمهور به صلاح نیست

به گزارش خبرنگار مهر محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در حاشیه نمایشگاه مطبوعات در نشست خبری با حضور خبرنگاران در خصوص اقدامات حزب موتلفه در آستانه انتخابات و موضع این حزب نسبت به اصلاح قانون انتخابات و سئوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

حبیبی با بیان اینکه حزب موتلفه پس از برگزاری هر انتخابات جلساتی برای برنامه ریزی جهت شرکت در انتخابات بعدی را برگزار می کند، گفت: در این جلسات چهار موضوع گفتمان انتخابات ، برنامه های رئیس جمهور آینده، تیمی که به نظر موتلفه توانایی همراهی با رئیس جمهور آینده برای انتخابات را دارد و همچنین مصادیق و نامزدها بررسی می شود.

وی در خصوص حضور مستقل یا وحدت آفرین موتلفه در انتخابات آینده گفت: تصمیم قطعی حزب موتلفه این است که با جامعتین هماهنگ باشد مانند هماهنگی که در انتخابات ریاست جمهوری در قالب جبهه متحد وجود داشت.

حبیبی در بخش دیگری از این کنفرانس خبری در خصوص حضور دولتی ها در انتخابات آینده گفت: دولت حق هیچ گونه دخالتی در انتخابات را ندارد و باید مجری بی طرف انتخابات باشد.

دبیر کل حزب موتلفه افزود: در صورتی که شخصیت های دولتی برای انتخابات بکار گرفته شوند باید مطابق قانون با آنها برخورد کرد. بنده نیز مثل سایر مردم با دخالت دولت در انتخابات مخالفم.

وی تاکید کرد: معرفی کاندیدا از طرف دولت برای انتخابات ریاست جمهوری آینده خلاف قانون است.

حبیبی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات که در مجلس در دست بررسی است ،گفت: بنده در طول 30 انقلاب استاندار سه استان و در مقاطعی نیز عضو و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات بودم بنابراین کاملا قانون انتخابات و نظارت بر آن را می شناسم.

دبیر کل حزب موتلفه افزود: سازوکار فعلی قانون انتخابات پاسخگوی برگزاری انتخابات سالم است و ضرورتی برای اصلاح قانون انتخابات وجود ندارد.

وی در خصوص تشکیل شورایی برای نظارت بر اجرای دقیق قانون انتخابات نیز گفت: در امر انتخابات نظارت شورای نگهبان را کافی می دانم و به نظر من ضرورتی برای نظارت جدید وجود ندارد.

حبیبی در خصوص تغییر در بدنه استانداران دولت گفت: آرزوم می کنم این تغییرات انتخاباتی نباشد.

دبیر کل حزب موتلفه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص بررسی طرح سئوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس گفت: با توجه به اینکه چند ماه به پایان دولت باقی مانده طرح سئوال و استیضاح مشکلی از مملکت حل نمی کند.

وی گفت: دولت باید کارهای نیمه تمام را به پایان برساند.

حبیبی با بیان اینکه مجلس حق سئوال و استیضاح دارد و هیچ کس نمی تواند این حق را سلب کند ادامه داد: مجلس می تواند به صورت غیر رسمی سئوالات خود از رئیس جمهور را بررسی کند و به نظر بنده برگزاری جلسات رسمی سئوال و استیضاح مفید نیست.

دبیر کل حزب موتلفه در خصوص اظهارات اخیر احمدی نژاد مبنی بر اینکه حرفهای ناگفته ام را در جلسه سئوال در صحن علنی مجلس بیان خواهم کرد، تصریح کرد: این گونه ادبیات نادرست است. ایشان چه حرف ناگفته ای دارند که برای انقلاب افشاگری به حساب بیاید.