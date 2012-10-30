آمار جرایم نیروهای مسلح در کشور کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری پیش از ظهر سه شنبه در مجمع عمومی پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح خراسان جنوبی اظهارداشت: تاکنون 500 جلسه مجمع در استان های مختلف با حضور نیروهای مسلح برگزار شده است.

وی عنوان کرد: برگزاری این همایش به معنای زیاد بودن جرایم در بین نیروهای مسلح نیست بلکه بخشی از کارهای علمی را تشکیل می دهد.

وی با اشاره به اینکه در طول سال‌های اخیر، سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به آسیب‌هایی که نیروهای مسلح را تهدید می ‌کند توجه خاصی داشته است، ادامه داد: متوقف ماندن آمار جرایم یک موفقیت است که امسال نیز شاهد کاهش زیر 10 درصدی این آمار بوده ایم.

صفری با تاکید بر اینکه جامعه هوشمند نسبت به جرایم حساس است، تصریح کرد: پیشگیری از وقوع جرم به معنای هوشیاری و هوشمندی برای حفظ یک سازمان و دستگاه است.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی طلایه ‌دار نظام الهی در جهان و احیا کننده اسلام در قرن حاضر محسوب می ‌شود، ادامه داد: این نظام نمی‌ توان وقوع جرایم در میان افراد جامعه به ویژه نیروهای مسلح را پذیرفت.

صفری بیشترین آمار جرم را مربوط به کارکنان وظیفه دانست و گفت: با متخلفان این جرایم به طور جد برخورد شده است و این در حالی است که این آمار بسیار کوچک و جزئی هستند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان قضائی نیروهای مسلح با بیان اینکه یکی از ابزارهای بسیار اساسی در پیشگیری از وقوع جرم وجود قانون است، یادآور شد: بر این اساس قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در سال 90 تصویب شده است.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این قانون نیازمند یکسری مکمل هایی است، افزود: دولت و قوه قضائیه برای اجرای این قانون باید اقداماتی را اجرا کنند که زمینه اجرای این قانون فراهم شود.

صفری گفت: این قانون هم اکنون در مرحله اجرای بخش های متممی است.