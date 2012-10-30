اقدامات منطقی دولت در بازار ارز موجب پس گرفتن سوال از رئیس جمهور شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نوباوه عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در سومین روز از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در غرفه خبرگزاری مهر حضور یافت.

نوباوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مشی فراکسیون اصولگرایان گفتگو با دولت و قوه قضائیه است، گفت: این فراکسیون از ابتدای مجلس نهم تلاش کرد با دولت نشست و برخاست داشته باشد، البته وقتی شرایط حاد می شود ضرورت گفتگوی آن هم بیشتر می شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید بر اینکه در چند وقت اخیر با توجه به شرایط کشور تلاش کردیم ارتباط بیشتری با دولت برقرار کنیم، افزود: سعی کردیم با این ارتباط اگر سیاستی توسط دولت اتخاذ می شود که از آن مطلع نیستیم، اطلاع پیدا کنیم.

وی ادامه داد: فراکسیون اصولگرایان معتقد است باید در جو آرام به بهترین نتیجه رسید.

مدیرمسئول روزنامه عصر ایرانیان خاطر نشان کرد: اینکه برخی مواضع خود را از طریق رسانه ها مطرح می کنند و سپس منتظر می مانند تا طرف مقابل هم عکس العملی نشان دهد، علمی و منطقی نیست فراکسیون اصولگرایان معتقد است اگر مشکلی وجود دارد، باید به شکل منطقی حل شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با انتقاد از سیاسی کردن فضا در کشور افزود: متاسفانه در کشورمان همه چیز رنگ و بوی سیاسی پیدا کرده و یک اقدام عادی هم در کشور رنگ و بوی سیاسی می گیرد.

وی به طرح سوال از رئیس جمهور اشاره و تصریح کرد: معتقدم سوال از رئیس جمهور روندی بسیار منطقی و معمولی است و نباید سیاسی جلوه داده شود.

نوباوه تاکید کرد: بنده نیز در بدو امر این طرح را امضا کرده ام اما هنگامی که نمایندگان رئیس جمهور در مجلس حضور پیدا کردند و درباره اقدامات خود در بازار ارز توضیح دادند، امضای خود را پس گرفتم.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: خودی ها در کشور به تعامل میان قوا می اندیشند و غیر خودی ها به دنبال اختلاف هستند.