61 میلیارد ریال در راستای اجرای طرح فقرزدایی کمیته امداد در البرز جمع آوری شد

علی سالارکیا با بیان این مطلب اظهار داشت: به منظور یاری رساندن به اقشار محروم جامعه و هدایت انگیزه کمک های مردمی، در قالب فروض و توصیه های دین مبین اسلام و در جهت رفع محرومیت، کمیته امداد اقدام به اجرای طرح جمع آوری صدقات و ترویج فرهنگ انفاق از طریق صندوق های صدقات، طرح های مشارکتهای مردمی، جشن عاطفه ها، نیکوکاری، رمضان و ... می کند.

وی تصریح کرد: در این راستا اداره کل کمیته امداد استان البرز با اجرای طرح های مختلف سعی در افزایش مشارکت مردم و نهایتاً ارائه خدمات مطلوب تر به محرومان دارد.

وی با اشاره به حسن اعتماد مردم و خیرین به کمیته امداد گفت: بخشی از موفقیت های کمیته امداد با کمک و حمایت های خیران و مردم و نوعدوست محقق شده که باید همواره به اهمیت این امر توجه ویژه داشته باشیم.

سالارکیا از کمک مردم این استان طی 6 ماهه اول سال جاری خبرداد و افزود: طی این مدت میزان مشارکت مردم رضایت بخش بوده است و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است که این نشان از اعتماد مردم به نهاد مقدس کمیته امداد است.



مدیرکل کمیته امداد استان البرز با بیان اینکه استان البرز پتانسیل و ظرفیت بسیار بالاتری برای ارتقاء میزان انفاقات دارد اظهار امیدواری کرد: با مشارکت بیشتر مردم در آینده می توانیم گام های موثرتری در جهت خدمت به محرومان و نیازمندان برداریم.