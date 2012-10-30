لزوم ارتقای آستانه تحمل ملی در برابر تهدیدات فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای فرهنگ سازی پدافند غیرعامل، صبح سه شنبه مراسمی با حضور مسئولان آموزش و پرورش قرچک درآموزشگاه حضرت زینب(س) این شهر برگزار شد.

هوشنگ کولیوند در این مراسم ضمن گرامیداشت دهه ولایت، هفته بسیج دانش آموزی و هفته پدافند غیرعامل افزود: لازم است آستانه تحمل ملی در برابر تهدیدات فرهنگی و دفاعی، آماده سازی مردم در برابر تهاجمات داخلی و خارجی دشمنان، مقابله با بلایای طبیعی و فرهنگ سازی ملی در مورد پدافند غیرعامل ارتقا یابد.

فرهنگیان تبلیغات رسانه های غربی علیه جمهوری اسلامی ایران را خنثی کنند

وی تصریح کرد: از دانش آموزان و فرهنگیان درخواست می کنم با هوشیاری و درایت، تبلیغات رسانه های غربی علیه جمهوری اسلامی ایران را خنثی کنند.

کولیوند ادامه داد: اجرای برنامه پدافند غیرعامل در کلیه مدارس ضروری است و اجرای آن آشناسازی دانش آموزان، فرهنگیان و اولیا آنان با مدیریت بحران را به دنبال دارد.

وی بیان داشت: پدافند غیرعامل به اقداماتی می گویند که به کارگیری جنگ افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می‌ توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی، حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری کرد و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.

کاهش آسیب‌ پذیری در هنگام بحران

رئیس آموزش و پرورش قرچک اضافه کرد: پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب‌ پذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و با بهره‌ گیری از فعالیتهای غیرنظامی، فنی و مدیریتی است.

گفتنی است، در این مراسم دانش آموزان با اجرای برنامه های متنوعی مانند نقاشی همگانی، قرائت مقاله و اجرای سرود همگانی آمادگی خود را در برابر بلایای طبیعی به نمایش گذاشتند.