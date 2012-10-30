مانور پدافندغیرعامل در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش پدافند غیرعامل ظهر سه شنبه با حضور غلامعلی حیدری معاون امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی استانداری، فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.

فرج الله فصیحی رامندی در این همایش گفت: از سال 82 با ابلاغ مقام معظم رهبری، موضوع پدافندغیرعامل در کشور در دستور کار قرار گرفت و امروز با تفویض اختیارات لازم به ادارات استانها ساختار جدید طراحی و اجرایی شده است.

سرپرست اداره کل پدافندغیرعامل استان قزوین افزود: در پدافندغیرعامل برای کاهش آسیب های مراکز حساس و استراتژیک بدون استفاده از سلاح باید مدیریت لازم صورت گیرد که در این میان آموزش های عمومی و تخصصی ضروری است.

فصیحی رامندی تصریح کرد: در هفته پدافندغیرعامل که از ششم تا 12آبان ماه تعیین شده برنامه های متنوعی برای تقویت بنیه دفاعی گروههای مختلف پیش بینی شده که در هفته آینده رزمایش دور میزی مدیران را در استان برگزار خواهیم کرد.

این مسئول یادآورشد: تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از راهکارهای اجرای سیاست های پدافندغیرعامل محسوب می شود که در سال تولید ملی اجرای آن مهم و اساسی است.

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری قزوین بیان کرد: پدافندغیرعامل بستر مناسب توسعه و پایداری توان ملی کشور را فراهم می کند.

فصیحی رامندی تهیه لیست نقاط آسیب پذیر استان در برابر تهدیدها و طبقه بندی آن، تهیه برآورد تهدیدات و تدوین اجرایی پدافند غیرعامل در حوزه های مختلف، آموزش و فرهنگ سازی از مهمترین وظایف ادارات کل استان هاست که امسال برای تحقق آن اقدام خواهد شد.

در پایان جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.