قضات و دادستان ها سیاست زندان زدایی را در اولویت کار خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم مطهر نژاد ظهر سه شنبه با تاکید بر این مهم در جمع مسئولان قضایی استان مرکزی افزود: باید با کاهش تعداد زندانیان در ندامتگاه ها امکان اشتغالزایی و حرفه آموزی برای مددجویان را فراهم کرد.

وی با اشاره یه اشتغال به کار 40 هزار نفر از مددجویان ندامتگاه های کشور گفت: این رقم تا پایان سال به 45 هزار نفر خواهد رسید.

مدیرعامل بنیاد تعاون، حرفه آموزی و صنایع زندانهای کشور در ادامه با اشاره به آموزش 70 هزار مددجوی ندامتگاه های کشوردر قالب 70 رشته فنی و حرفه ای طی یک سال گذشته بیان داشت: این تعداد تا پایان سال جاری به 80هزار نفر افزایش خواهد یافت.

مطهر نژاد گفت: دامپروری، زراعت، آبزی پروری، صنایع فلزی، تولید قطعات خودرو، تولید پوشاک، صنایع دستی، صنعت چوب و مبلمان، ماشین آلات و برق و الکترونیک از جمله رشته های آموزشی ارائه شده به مددجویان زندان های کشور بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت تغییر نگرش منفی جامعه نسبت به زندانیان با جرایم غیرعمد بیان داشت: تغییر نگرش منفی جامعه نسبت به زندانیان با جرائم غیر عمد مساله ای جدی برای اشتغالزایی و فراهم کردن زندگی سالم پس از دوران حبس است که باید با کمک نهادهای فرهنگی و رسانه ها دنبال شود.

مدیرعامل بنیاد تعاون، حرفه آموزی و صنایع زندانهای کشور گفت: داشتن سو پیشینه به مفهوم عامل بازدارنده از شغل است و باید قوانینی در مجلس شورای اسلامی تصویب شود که مددجویان در صورت پاک بودن دو سال پرونده کیفری ،سوابق سو پیشینه آنان برای اشتغالزایی درنظر گرفته نشود.



