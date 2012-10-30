به گزارش خبرنگار مهر، بخش بین الملل نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها چند سالی است به همت اداره کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

طبق اعلام سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار بود امروز 9 آبان ماه این بخش با حضور رئیس جمهور افتتاح شود، اما تاکنون جز یکی، دو غرفه بقیه غرفه ها خالی است.

امسال قرار است در بخش بین الملل کشورهای مختلفی شرکت کنند. ترکیه، کنیا، نیجریه، سریلانکا، بنگلادش، ونزوئلا، امارات متحده عربی، تونس، سوئیس، ایتالیا، مصر، ویتنام از جمله این کشورها هستند.

همچنین کویت، چین، قطر، اردن، ارمنستان، روسیه، یمن، قزاقستان، عراق، تاجیکستان، افغانستان، لبنان، عمان، سوریه و فلسطین از دیگر کشورهایی هستند که غرفه آنها راه اندازی شده، اما از غرفه داران و عرضه محصولات آنها فعلا خبری نیست.