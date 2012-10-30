پایان اقدامات مجرمانه 2 شرور در شمال تهران

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران گشت کلانتری 122 دربند دیروز هنگام گشت زنی در محدوده خیابان دربند بودند که چند تن از اهالی به آنها مراجعه کرده و اعلام داشتند که دقایقی پیش دو زورگیر موتورسوار به یکی از شهروندان این محدوده حمله کرده و پیش از اقدام اهالی محل برای دستگیری آنها از محل متواری شده اند.

بلافاصله ماموران با راهنمایی های انجام شده از سوی شهروندان، برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند که طی آن فرد مالباخته با ارایه مشخصات ظاهری سارق موضوع را تشریح کرده و درخواست بازگرداندن اموال را داشت. با توجه به اینکه امکان حضور متهمان در آن محدوده بسیار بود، کلیه محل های اطراف تحت نظر قرار گرفت و ماموران گشت انتظامی این کلانتری کلیه نقاطی مهم را مورد بازرسی قرار دادند.

این اقدامات ادامه داشت تا اینکه ماموران موفق شدند این دو متهم را هنگام سرقت و زورگیر از یک شهروند دیگر در همان محدوده شناسایی کنند که بلافاصله اقدامات انتظامی انجام و متهمان پیش از آنکه فرصتی برای فرار به دست آورند، بازداشت و هر دو نفر به کلانتری منتقل شدند.

پس از دستگیری هر دو مالباخته به کلانتری دعوت شده و در بررسیهای انجام شده از هر دو متهم که علی و صالح نام داشتند، به جرم خود اعتراف و از سوی مالباختگان شناسایی شدند. پس از اعتراف متهمان به جرایم خود، بررسیهای تکمیلی انجام شده و ماموران دریافتند که این دو نفر جزو سارقان سابقه دار این محدوده بوده و پیش از این چندین مرحله دستگیر و به زندان افتاده اند، اما هر بار پس از طی دوره محکومیت، به محل بازگشته و مدتی بعد به اقدامات شرورانه خود ادامه داده اند.

سرهنگ رسول قنبری رئیس کلانتری 122 دربند با اعلام این خبر گفت: هر دو متهم پس از تکمیل پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.