مانور "واکنش در شرایط اضطراری" با مشارکت 6 استان در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا موسوی خواه مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری مانور واکنش در شرایط اضطراری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با هفته مقاومت ملی و هشتم آبان ماه روز پدافند غیرعامل مانور ایمنی و واکنش در شرایط اضطراری در استان لرستان برگزار شده است.

وی با اشاره به مشارکت شش استان کشور در مانور واکنش در شرایط اضطراری استان لرستان عنوان کرد: استانهای خوزستان، ایلام، اراک، مرکزی، همدان و چهارمحال بختیاری در این مانور شرکت داشته اند.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان با بیان اینکه مانور واکنش در شرایط اضطراری استان لرستان در سه سطح برگزار شده است، تصریح کرد: این سه سطح شامل شرایط وقوع زلزله، آتش سوزی و حریق در مخازن نفت بوده است.

موسوی خواه با بیان اینکه این سه سطح شایع ترین حوادثی است که ممکن است در تاسیسات نفتی رخ دهد افزود: این خطرات بالقوه بوده و ممکن است در هر زمانی در تاسیسات و تجهیزات نفتی رخ دهد.

وی بیان داشت: اجرای مانور واکنش در شرایط اضطراری در راستای آمادگی بیشتر برای جلوگیری از گسترش آتش، برطرف کردن خسارات و ایجاد شرایط لازم برای شروع مجدد کار تاسیسات نفتی و سوخت رسانی برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان همچنین با اشاره به تعداد تیم های امدادی شرکت کننده در این مانور ادامه داد: در این مانور تیمهای امدادی از آتش نشانی، هلال احمر، آتش نشانی فرودگاه، نیروی انتظامی، پایگاه بسیج شرکت نفت لرستان، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و اورژانس شرکت داشته اند.

موسوی خواه با بیان اینکه اجرای این مانور باید در مدت زمان دو ساعت صورت گیرد یادآور شد: این مانور در سه مرحله برگزار شده و بعد از هر مرحله ای 15 دقیقه برای اجرای مرحله بعد استراحت تیم ها و نیروها صورت می گیرد.