طرح ویژه مقابله با حوادث غیرمترقبه روی میز مجلس

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان آذربایجان شرقی، علی اکبر آقایی در نشست خبری ارایه گزارش عملکرد مسئولان برای ساماندهی وضعیت زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: با توجه به مجموع برنامه ریزی انجام شده، تا پایان هفته آینده کانکس ر اختیار همه زلزله ‌زدگان قرار خواهد گرفت.

وی با مثبت ارزیابی کردن اقدامات اجرایی در رابطه به ساماندهی وضعیت مردم زلزله زده در استان آذربایجان شرقی، گفت:‌ برای تمام خانوارهای زلزله زده چادر استقرار تامین شده است به طوری که بخشی از آنها در حال حاضر در کانکس‌ مستقر شده‌اند، ضمن این که برای اسکان احشام این افراد نیز تعدادی کانکس در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت و حجم تخریبی این مناطق پس از 75 روز می‌توان گفت اسکان زلزله زدگان هم اکنون به مرحله نهایی رسیده، ضمن اینکه مشکلات نگهداری دام‌های آنان نیز برطرف شده است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های عمده مردم این منطقه کشاورزی و دامپروری بوده است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی از دستگاه‌های بود که در زمینه ساماندهی فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری در مناطق زلزله زده بسیار دیر عمل کرد به طوری که تصور شد در این رابطه کم کاری کرده است. آقایی در عین حال تصریح کرد:‌ البته معتقدم هیچ دستگاهی در این حادثه کوتاهی نکرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی گفت: طبق برنامه پنجم توسعه دولت باید سالانه 200 هزار واحد روستایی را مقاوم سازی کند و با توجه به شرایط نامطلوب واحدهای روستایی اگر 100 درصد این واحدها را در برنامه مقاوم سازی قرار دهیم اغراق نکرده‌ایم چرا که اکثر قریب به اتفاق این خانه ها با گل درست شده‌اند و بسیار سست هستند.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم بازنگری طرح مقاومت سازی واحدهای روستایی، تصریح کرد:‌ بر این اساس باید منابع و اعتبارات بیشتری به وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن اختصاص داده شود تا با سرعت بیشتری خانه‌های روستایی را در سراسر کشور مقاوم سازی کنند.

وی در ادامه با اعلام اینکه طرح ویژه‌ای را برای اتفاقات و حادثه های غیرمنتظره‌ای همچون سیل و زلزله در کمیسیون عمران مجلس تهیه کرده‌ایم که براساس آن، مسئولیت‌های جدیدی بر عهده وزرا و اعضای کابینه دولت قرار داده می‌شود، گفت: در حال پیش‌بینی اعتبار و منابع این طرح هستیم ؛اگرچه دولت از نظر تخصیص منابع و اعتبار در زمینه استقرار و اسکان موقت و همچنین پرداخت تسهیلات و وام‌های بلاعوض به زلزله زدگان همه تلاش خود را کرده است.