مشارکت 40 هزار دانش آموز در راهپیمایی مبارزه با استکبار جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام میرزا حسن صادقی اظهار داشت: به منظور گرامیداشت 13 آبان و تجدید پیمان با آرمان های امام راحل و فرامین مقام معظم رهبری، دانش آموزان فهیم، آگاه و فرهیخته استان به خصوص 40 هزار دانش آموز عضو پیشتازان و فرزانگان و هلال احمر استان با حضور خود در مراسم راهپیمایی 13 آبان و مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه بار دیگر مشت محکمی بر دهان استکبار خواهند زد.

وی با بیان اینکه همه اقشار مختلف جامعه باید در گرامیداشت 13 آبان با برپایی مراسمی متناسب با شأن و جایگاه این روز ملی که با عید سعید غدیر خم متقارن شده است به پاخیزند، بیان داشت: حضور همه اقشار مردم به ویژه دانش آموزان در راهپیمایی 12 آبان امسال پرشورتر از سالهای دیگر بوده و این حضور پرشور پاسخ بسیار خوبی در عرصه جهانی به دنبال خواهد داشت.

صادقی افزود: ضروری است در این روز علاوه بر فراهم آوردن زمینه حضور و مشارکت همه‌ جانبه مردمی در راهپیمایی سعی کنیم، اندیشه‌ها و آرما‌ن های ارزشمند امام(ره) و انقلاب اسلامی و اطاعت از فرامین رهبری را به طور واقعی به نسل جوان انتقال دهیم.

آموزش و پرورش مازندران استان برتر در اجرای برنامه های راهیان نور

هفتمین همایش دو سالانه اعضای ستادهای هماهنگی و پشتیبانی دانش‌آموزی استانها، اعضای ستادهای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش‌آموزی مازندران به عنوان ستاد برتر بسیج دانش‌آموزی کشور مورد تقدیر قرار گرفتند.



آموزش و پرورش استان مازندران در راستای اجرای برنامه های راهیان نور و بسیج دانش آموزی، توسط وزیر آموزش و پرورش و سردار نقدی مورد تقدیر قرار گرفت.



اعضای ستادهای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش‌آموزی مازندران به همراه استان های خراسان رضوی، مرکزی، ایلام، کرمانشاه، اصفهان، سمنان، گیلان و کرمانشاه به عنوان ستادهای برتر بسیج دانش‌آموزی کشور مورد تقدیر قرار گرفت.



اعزام 220 دانش آموز دختر فریدونکنار به سرزمین نور



مرحله دوم اعزام دانش آموزان شهرستان فریدونکنار به سرزمین نور انجام شد.



سید علی محمدی، مدیر آموزش و پرورش نور در سخنانی در خصوص اعزام دانش آموزان به راهیان نور گفت: دانش آموزان از توفیق حضور در مناطق عملیاتی جنوب برای خودسازی و تهذیب بهترین بهره برداری را نمایند و از این طریق درس پایداری، مقاومت، سرافرازی و ولایت مداری را از ایثارگران و شهداء بیاموزند.



وی تصریح کرد: عزت امروز مردم که جلوه هایش را شاهدیم مدیون امام و شهدا هستیم و دانش آموزان درسی که از اردوی فرهنگی تربیتی به سرزمین نور می گیرند، قدر بدانند .



تحویل 150 کلاس به آموزش و پرورش آمل

یدالله اکبرزاده، فرماندار آمل در مراسم افتتاح دبستان شش کلاسه شهید عطااللهمفتاح آهنگر کلادشت سر آمل با گرامی داشت ایام ذی الحجه گفت : دهه ولایت یاد آور رویداد بزرگ تاریخ اسلام و یادگار ارزنده رسول مکرم اسلام (ص) درغدیر خم است .



رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان آمل با تاکید بر اینکه برخورداری از فضای مناسب تحصیل حق مسلم تمامی دانش آموزان است، گفت: در حال حاضر 26 پروژه آموزشی و ورزشی در حال اجرا در آموزش و پرورش داریم که در سال جاری 13 میلیارد ریال جهت اجرای این پروژه ها از سوی کمیته ی برنامه ریزی استان تخصیص یافته است.



وی افزود: دو پروژه 6 کلاسه سائیج محله و 6 کلاسه کمدره را کلنگ زنی نمودیم که در حال اجرا است و همچنین دبستان خیر ساز 6 کلاسه علی ابن طالب(ع) افتتاح شد.