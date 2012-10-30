طرح پیشگیری از تنبلی چشم در کرمان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل بهزیستی استان کرمان از آغاز طرح پیشگیری از تنبلی چشم همزمان با سراسر کشور در کرمان خبر داد و افزود: بیماری تنبلی چشم در سنین 3 تا 6 سالگی به راحتی قابل تشخیص و درمان است.

رضا عباسی گفت: آبان ماه زمان و فرصت طلایی است تا با مراجعه به پایگاههای بینایی سنج در سطح استان کرمان از بروز بیماری تنبلی چشم و معلولیتهای بینایی جلوگیری کنیم.

وی افزود: تنبلی چشم، بیماری خاموشی است گاهی عارضه یا علامت ظاهری یا تغییر فرم یا حالت چشم ندارد و با انجام تست و معاینه توسط مربیان، کارشناسان بینایی سنج و چشم پزشکان قابل تشخیص و درمان است.

مدیر کل بهزیستی کرمان با بیان اینکه تشخیص و درمان دیر هنگام کودکان را به سمت نابینایی مطلق خواهد برد اظهار داشت: توصیه جدی و تاکید اصلی ما در بهزیستی بعنوان متولیان بحث پیشگیری از بروز معلولیتها و مجری برنامه پیشگیری از آمبلیوپی در سطح استان کرمان این است تا خانواده های دارای کودک سه تا شش ساله را به مراکز و پایگاهها موقت بهزیستی مستقر در ادارات بهزیستی شهرستانها، مهدهای کودک، پیش دبستانی ها، خانه ها و مراکز بهداشت و مراکز دائمی سنجش بینایی چشم کودکان مراجعه و نسبت به سنجش بینایی و تست چشم کودک خود اقدام نمایند.

عباسی در ادامه به فعالیتهای بهزیستی در سال 90 در خصوص پیشگیری از تنبلی چشم اشاره کرد و گفت: در سال گذشته تعداد 142 هزار و 368 کودک واجد شرایط شرکت در این طرح بودند که 90 هزار کودک از این تعداد، در دو هزار و 347 پایگاه دائم و موقت و با استفاده از توان دو هزار و 555 مربی ، بینایی سنج و چشم پزشک مورد معاینه و سنجش قرار گرفته اند.

مدیرکل بهزیستی کرمان افزود: از 90 هزار کودک معاینه شده تعداد هفت هزار و 897 کودک مشکوک تشخیص داده شدند که در مرحله بعد معاینه توسط بینایی سنج تعداد دو هزارو 744 مبتلا به انواع اختلالات بینایی بودند که 316 نفر از این کودکان مبتلا به آمبلیوپی بودند که درصورت عدم تشخیص و درمان به موقع، این کودکان بطور قطع در سنین بالاتر دچار نابینایی می شدند.

وی درصد تحت پوشش قرار گرفتن کودکان سه تا شش ساله استان کرمان را در طرح پیشگیری از بیماری تنبلی چشم 63 درصد عنوان کرد و افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته این درصد در سال جاری افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

طرح پیشگیری از تنبلی چشم از اول آبانماه تا 15 آذر ماه در سراسر استان کرمان توسط بهزیستی انجام می شود و پس از آن نیز در محل پایگاههای دایم بهزیستی ادامه خواهد داشت.

فرماندار کرمان از مراکز TC و DIC شهر کرمان بازدید کرد

بهنام سعیدی فرماندار کرمان به همراه رئیس اداره بهزیستی شهرستان کرمان از مراکز TC و DIC بهزیستی شهرستان کرمان بازدید کردند.

در این بازدید ها که به منظور معرفی اقدامات و خدمات بهزیستی در این مراکز صورت گرفت، رئیس بهزیستی شهرستان کرمان به تشریح اقدامات بهزیستی در این مراکز پرداخت و گفت: بهزیستی به منظور پیشگیری از بروز و شیوع اعتیاد در جامعه اقدامات و فعالیتهای چشمگیری انجام می دهد.

امیر مدیری افزود: با همکاری نهاد ها و ارگانهای دولتی و مراکز غیر دولتی می توان در بحث اعتیاد و پیشگیری از آن موفق بود که خوشبختانه تعاملات خوبی در این راستا با تمامی دستگاهها صورت گرفته است.

در ادامه این بازدید فرماندار کرمان نیز اقدامات بهزیستی در این مراکز را قابل تقدیر دانست و گفت: خوشبختانه بهزیستی علیرغم ماموریتهای زیادی که بر عهده دارد توانسته در بحث پیشگیری و درمان اعتیاد خدمات ارزنده ای انجام دهد.

سعیدی با تقدیر از خدمات ارایه شده توسط بهزیستی افزود: نمود عینی این فعالیتها و تلاشها در جامعه بر کسی پوشیده نیست.

افزایش 20 درصدی شهریه مهدکودک ها

مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: افزایش خارج از چهار چوب مصوب شهریه مهدکودکها در سال آموزشی 91-92 در سطح استان کرمان خلاف است و درصورت مشاهده این امر با متخلف برخورد می شود.

رضا عباسی ابراز داشت: شهریه ماهانه مهدهای کودک براساس دستور العمل های موجود، درجه بندی مهدهای کودک، گروههای سنی قابل پذیرش در مهدکودکها در کمیته تخصصی تصویب شده است و با ابلاغ به مهدهای کودک سراسر استان کرمان و الزام ایشان به نصب این مصوبه در محل دید والدین، لازم الاجرا است.

مدیرکل بهزیستی استان در ادامه درخصوص درصد افزایش شهریه مهدکودکها در سال آموزشی جدید گفت: بطور میانگین شهریه مهدهای کودک استان کرمان 20 درصد افزایش داشته است.

عباسی در خصوص برگزاری کلاسهای فوق برنامه در مهدکودکها و اخذ شهریه اضافه تر از والدین برای این کلاسها نیز گفت: براساس مصوبه موجود هر مهدکودک مجاز به راه اندازی حداکثر چهار فوق برنامه است که به ازاء هر فوق برنامه تنها مجاز به افزایش شهریه به میزان پنج درصد است که در مجموع برای هر چهار فوق برنامه تنها بیست درصد شهریه قابل افزایش است.

وی همچنین دریافت هرگونه اقلام از جمله دستمال کاغذی، مایع دستشویی، کیسه فریزر از خانواده ها در مهدهای کودک را ممنوع اعلام کرد.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان در خاتمه رعایت میزان شهریه های اعلام شده را از سوی مدیران مهدهای کودک سراسر استان کرمان مورد تاکید قرار داد و افزود: کارشناسان دفتر امور کودکان و نوجوانان و بازرسان اداره بازرسی بهزیستی استان بطور ویژه و با حساسیت کامل در سرکشی های محسوس و نامحسوس زمان بندی شده خود و با انجام پرسش از والدین کودکان حاضر در مهدکودکها برحسن اجرای این مصوبه نظارت خواهند داشت و درصورت بروز تخلف و اخذ شهریه بیشتر با متخلفین برابر قوانین برخورد خواهد شد.

وی در پایان افزود: والدین عزیز درصورت مشاهده تخلف دراین خصوص می توانند شکوائیه خود را به صورت کتبی به ادارات بهزیستی و یا ادارات صنعت ، معدن و تجارت محل سکونت خود اعلام نمایند.

