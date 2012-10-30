واژگونی پراید در بهمئی پنج کشته و زخمی بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر دیروز دوشنبه یک دستگاه خودروی پراید در جاده روستای "خارستان" شهرستان بهمئی از جاده منحرف شد و در دره سقوط کرد.

در این حادثه یکی از سرنشینان خودروی پراید در دم جان خود را از دست داد و چهار سرنشین دیگر این خودرو، به شدت مصدوم شدند.

کارشناسان پاسگاه پلیس راه شهرستان بهمئی علت این حادثه را بی احتیاطی راننده و تخطی از سرعت مطمئنه وعدم توانایی راننده در کنترل ماشین عنوان کردند.

اعزام خبرنگاران گچسارانی به نمایشگاه مطبوعات

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گچساران از اعزام تعدادی از خبرنگاران این شهرستان به نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در تهران خبر داد.

سید زمان علی پور گفت: هدف از اعزام این خبرنگاران به نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها آشنایی آنان با فضای نمایشگاه و کسب تجربه و افزایش دانش علمی آنان است.

وی بیان کرد: رسانه‌ها نقش بسزایی در رشد و پیشرفت یک جامعه دارند و در این میان خبرنگاران پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند.

علی پور افزود: توجه به این جامعه و بسترسازی برای ارتقای کمی و کیفی آن به رشد جامعه کمک می کند.

وی بیان داشت: هر جامعه ای که رسانه های قوی و متعهدی داشته باشد، می تواند آینده روشن خود را در همه ابعاد و عرصه ها تضمین کند.