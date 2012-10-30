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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۳

مهدیان:

آموزش و ارائه دانش به جوامع، توسعه شهری را به دنبال دارد

آموزش و ارائه دانش به جوامع، توسعه شهری را به دنبال دارد

سنندج - خبرگزاری مهر: دبیر کمیته آموزش و ترویج حقوق شهروندی وزارت کشور گفت: آموزش و ارائه دانش اساسی به جوامع، توسعه شهری را به دنبال دارد که کار اصلی شورای اسلامی تحقق این مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مهدیان ظهر سه شنبه در همایش ملی معضلات شهری و آسیب های اجتماعی و نشست اعضا کمیسیون عمران شورای اسلامی استان کردستان اظهار داشت: کشورهای پیشرفته در بحث آموزش موفق هستند و اولین انقلاب در جهان علمی بود که حرکت روشن مردمی را به نمایش گذاشت.

وی عنوان کرد: آگاهی مردم جامعه موجب پیدا کردن راه و مسیر مناسب برای آنها می شود و شوراها به عنوان عوامل جوامع مدنی هستند که باید زمینه و بستر لازم را برای توسعه مناسب فراهم کنند.

دبیر کمیته آموزش و ترویج حقوق شهروندی وزارت کشور بیان کرد: ترکیبات عشیره ای هنوز در برخی از شهرهای کشور وجود دارد که گذشت زمان برای رفع آنها نیازمند است.

مهدیان افزود: نهادینه کردن همایش مدیریت شهری نیاز به اعتبارات کشور و آسیب شناسی در دیگر استان ها و مناطق در حال شهر شدن دارد که توجه به این مهم براعتبار و ارزش آن می افزاید.

همایش ملی معضلات شهری و آسیب های اجتماعی با حضور اعضای شورای اسلامی استان کردستان، اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، مشاور پارلمانی مدیر کل دفتر مرکز امور اجتماعی فرهنگی وزارت کشور و رئیس اداره حقوقی شهروندان وزارت کشور برگزار شد.

کد مطلب 1732249

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