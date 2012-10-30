آموزش و ارائه دانش به جوامع، توسعه شهری را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مهدیان ظهر سه شنبه در همایش ملی معضلات شهری و آسیب های اجتماعی و نشست اعضا کمیسیون عمران شورای اسلامی استان کردستان اظهار داشت: کشورهای پیشرفته در بحث آموزش موفق هستند و اولین انقلاب در جهان علمی بود که حرکت روشن مردمی را به نمایش گذاشت.

وی عنوان کرد: آگاهی مردم جامعه موجب پیدا کردن راه و مسیر مناسب برای آنها می شود و شوراها به عنوان عوامل جوامع مدنی هستند که باید زمینه و بستر لازم را برای توسعه مناسب فراهم کنند.

دبیر کمیته آموزش و ترویج حقوق شهروندی وزارت کشور بیان کرد: ترکیبات عشیره ای هنوز در برخی از شهرهای کشور وجود دارد که گذشت زمان برای رفع آنها نیازمند است.

مهدیان افزود: نهادینه کردن همایش مدیریت شهری نیاز به اعتبارات کشور و آسیب شناسی در دیگر استان ها و مناطق در حال شهر شدن دارد که توجه به این مهم براعتبار و ارزش آن می افزاید.

همایش ملی معضلات شهری و آسیب های اجتماعی با حضور اعضای شورای اسلامی استان کردستان، اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، مشاور پارلمانی مدیر کل دفتر مرکز امور اجتماعی فرهنگی وزارت کشور و رئیس اداره حقوقی شهروندان وزارت کشور برگزار شد.