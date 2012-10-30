شهرام خزرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این طرح سراسری بوده که در آذربایجان شرقی در تبریز و برخی از شهرستان های استان همچون سراب شنبه ساعت 10 صبح اجرا می شود.

وی با اشاره به رویکرد این نمایش اظهار داشت: نمایش بازسازی واقعه غدیر خم اشاره به حجه الوداع پیامبر(ص) داشته و داستان با این موضوع آغاز شده و به صحرای غدیر می رسد.

خزرایی همچنین افزود: این نمایش به صورت میدانی اجرا می شود و روایی بوده که توسط دو راوی داستان نقل می شود.

رئیس شورای تئاتر بسیج در تشریح فضای نمایش گفت: فضای نمایش صحرای غدیر را به تصویر می کشد و به جهت میدانی بودن آن، مخاطب را با خود به داستان می برد به گونه ای که بیننده داستان را به صورت ملموس درک کرده و خود را در فضا احساس کند.

وی به عظمت و پر کاری این نمایش اشاره کرد و اظهار داشت: 500 بازیگر در این نمایش ایفای نقش می کنند و حدود 12 راس اسب و شتر در آن به کار گرفته شده اند.

خزرایی با بیان اینکه بازیگران برجسته تبریزی در این نمایش همکاری می کنند، گفت: امیر حجازی نویسنده و کارگردان، جواد قامتی، علی مجید پور، یاشار اسکندری بازیگر و دستیار کارگردان هستند.

وی همچنین به امیر نصیر بگی رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان اشاره کرد که در این راه از هنرمندان حمایت های زیادی کرده است.

گفتنی است، نمایش "بازسازی واقعه غدیر خم" شنبه ساعت 10 صبح در محل کمربندی میانی، نبش کوی امام رضا به مناسبت عید غدیر در یک اجرا برای عموم به نمایش در می آید.