به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در کرج ضمن ارائه آماری مقایسه ای در حوزه قتل اظهار داشت: در سال 88 در کرج 50 فقره قتل، سال 89، 54 فقره و سال 90 این آمار به 25 فقره رسیده است.



وی افزود: در حوزه سرقت مسلحانه نیز طی سالهای 89 تا 91 میزان سرقت های مسلحانه صفر بوده که نشان از عملکرد مطلوب پلیس در حوزه تامین امنیت است.



وی با مثبت ارزیابی کردن اقدامات پلیس در حوزه سرقت به عنف گفت: در سال 89 تعداد سرقت به عنف 664 فقره، در سال 90، 593 فقره و در سال 91 این میزان 191 فقره بوده است.



ایران نژاد یادآور شد: در رابطه با میزان کشفیات کالاهای مسروقه صورت گرفته طی شش ماهه سال جاری تاکنون نیز 111 درصد رشد وجود دارد.



ایران نژاد همچنین با اشاره به میزان کشفیات مواد مخدر در استان گفت: در این رابطه نیز در شش ماهه سال گذشته میزان کشفیات مواد مخدر در سطح شهرستان کرج 187 کیلوگرم بوده است که این میزان در مدت مشابه آن در سال 91 به 548 کیلوگرم رسیده است.



وی در ادامه به تغییر مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی اشاره کرد و گفت: در گذشته به دلیل نوع مصرف موادمخدر که سنتی بوده و اغلب نیز از مرزهای شرقی کشور وارد می شد امروز تبدیل به مواد مخدر صنعتی شده که بسیار خطرناک تر بوده و در بسیاری از موارد در نهایت منجر به مرگ فرد مصرف کننده شده است.



ایران نژاد افزود: متاسفانه پدیده تولید و مصرف موادمخدر صنعتی از جمله توطئه های دشمنان در طراحی جنگ نرم است که با هدف از حرکت انداختن موتور محرک جامعه که همانا جوانانند، صورت می گیرد.



وی با بیان اینکه مصرف مواد مخدر صنعتی که برخلاف موادمخدر سنتی بدون بو و دود است، بیش از گذشته سلامت روحی و جسمی جوانان را تهدید می کند، تاکید کرد: والدین نمی توانند متوجه مصرف جوانان از اینگونه مواد باشند بنابراین لازم است با توجه بیشتر به نیازهای روحی و جسمی جوانان مسیر سلامت و هدایت آنان را از طریق تفریح سالم و رابطه مناسب و مطلوب خانوادگی هموار کنند.