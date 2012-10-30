  1. استانها
  2. لرستان
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۸

موسوی خواه در گفتگو با مهر:

ماهانه یک مانور "واکنش در شرایط اضطراری" در لرستان برگزار می شود

ماهانه یک مانور "واکنش در شرایط اضطراری" در لرستان برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان گفت: ماهانه یک مانور واکنش در شرایط اضطراری در این استان برگزار می شود.

محمد رضا موسوی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه لرستان یکی از استان های دارای کانون حوادث غیر مترقبه در کشور محسوب می شود ماهانه یک مانور واکنش در شرایط اضطراری و ایمنی در شرکت نفت لرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه لرستان کانون حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل، آتش سوزی و .. است، بیان داشت: در این راستا با توجه به اینکه تاسیسات نفتی دارای حساسیت زیادی هستند مانور واکنش در شرایط اضطراری برای حفظ آمادگی و ارتقا دانش نیروهای امدادی، به روز رسانی امکانات و حفظ ظرفیت های موجود شرکت نفت به صورت ماهانه برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان یادآوری شد: دستگاه های اجرایی مانند آتش نشانی، هلال احمر، ستاد حوادث غیرمترقبه، ادارات برق، گاز، مخابرات، شهرداری و... در برگزاری این مانورها همکاری لازم را داشته اند.

کد مطلب 1732252

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها