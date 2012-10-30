ماهانه یک مانور "واکنش در شرایط اضطراری" در لرستان برگزار می شود

محمد رضا موسوی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه لرستان یکی از استان های دارای کانون حوادث غیر مترقبه در کشور محسوب می شود ماهانه یک مانور واکنش در شرایط اضطراری و ایمنی در شرکت نفت لرستان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه لرستان کانون حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل، آتش سوزی و .. است، بیان داشت: در این راستا با توجه به اینکه تاسیسات نفتی دارای حساسیت زیادی هستند مانور واکنش در شرایط اضطراری برای حفظ آمادگی و ارتقا دانش نیروهای امدادی، به روز رسانی امکانات و حفظ ظرفیت های موجود شرکت نفت به صورت ماهانه برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان یادآوری شد: دستگاه های اجرایی مانند آتش نشانی، هلال احمر، ستاد حوادث غیرمترقبه، ادارات برق، گاز، مخابرات، شهرداری و... در برگزاری این مانورها همکاری لازم را داشته اند.