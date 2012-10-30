شهدای علمی در دانشگاهها معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی قربانی پیش از ظهر سه شنبه در یادواره سردارشهید حسن تهرانی مقدم در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری اظهار داشت: شهید تهرانی قدم افتخار بزرگی برای ایران اسلامی بوده و او دانشمندانی را تربیت کرده که افتخار کشور ما هستند.



وی افزود: با برگزاری یادواره شهدا با راه و سیره و حفظ ارزشهای شهدا در هشت سال دفاع مقدس آشنا می شویم.



مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: شهید تهرانی مقدم از روزهای نخست انقلاب فعالیت خود را از مساجد آغاز کرده و امروزه اگر امنیتی در منطقه می بینیم به برکت خون شهیدان بوده است.



قربانی افزود: این شهید ذهن بسیار فعال و استراتژی داشت و در تغییر کاربری تجهیزات دفاعی نقش مهمی را ایفا کرد.



وی بیان داشت: تهرانی مقدم بنیانگذار توپخانه قدرتمند سپاه پاسداران بوده و نقش بی بدلیلی را در بخش آموزش، بازسازی توپها و مهمات در عملیات بیت المقدس داتشه است.



قربانی، شهیدان را پشتوانه معنوی انقلاب خواند و تصریح کرد: سرلشگر تهرانی مقدم افتخاری بزرگ برای ایران اسلامی بوده و مطمئنا راه نورانی سردار شهید تهرانی مقدم و همه شهدای گرانقدر تداوم خواهد یافت.