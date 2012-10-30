سازمان میادین میوه و تره بار فقط مسئول کمیت مواد غذایی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس صفایی روز سه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی محیط زیست، بهداشت و حقوقی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل کلانشهرهای کشور در هتل المپیک تهران، با اشاره به تأسیس سازمان میادین در سال 58 گفت: سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران بر اساس ماده واحده مصوبه شهرداری تهران با رویکرد کوتاه کردن نظام واسطه گری ایجاد شد

وی افزود: کشور ایران با برخورداری از مزیت چهار فصل بودن باید یکی از بزرگترین بازارهای منطقه ای و صادراتی را شکل دهد در صورتیکه با این همه استعداد و فعالیتهای مختلف کشاورزی در تولید میوه و تره بار، در سالهای گذشته تنها 4 برابر افزایش داشته و این نشان از درست شکل نگرفتن زنجیره بازار می باشد.

صفایی با بیان اینکه سیستم حمل و نقل محصولات غذایی و کشاورزی در کشور با ضعف مواجه است گفت : سیستم حمل و نقل محصولات غذایی و کشاورزی در کشور نه تنها به صورت بسته بندی و سرد خانه ای انجام نمی شود بلکه محصولات بصورت فله به منازل و فروشگاهها انتقال می یابد.

وی افزود : ایجاد رهگیری و کد محصولات بسیار حائز اهمیت است و در حال حاضر در برخی از محصولات سریع الفساد مانند محصولات پروتئینی و شیلاتی کد رهگیری وجود ندارد.

مدیر عامل سازمان میادین در بحث ساختاری بازار و بهداشت و سلامت مواد غذایی عنوان کرد : در بحث بازار سهم تولید کننده نسبت به مصرف کننده 40 در صد است و 60 درصد بقیه ، هزینه تحمیلی بر مصرف کننده است و در بحث سلامت مواد غذایی نیز مهمترین عامل امنیت غذا از نظر غذای کافی ، مغذی و سالم بودن و در نهایت در دسترس بودن مردم است.

وی ادامه داد: سازمان میادین فقط مسئول کمیت مواد غذایی نیست بلکه کیفیت و سلامت محصولات غذایی به عنوان مأموریت حاکمیتی و یک شاخص که باید به آن توجه شده و ترویج شود ، مد نظر گرفته شود و این موضوع در پیرامون فعالیت سازمان میادین در استانها و کشور مورد توجه قرار گیرد.

صفایی با اشاره به اینکه فعالیت سازمان میادین در دو سطح و محور انجام می شود عنوان کرد: یک سطح آن میادین عمده فروشی شامل میدان مرکزی میوه و تره بار است که 18 تا 20 درصد میوه و تره بار کشور را تأمین می کند، میدان بهمن که روزانه بین 220 تا 280 تن مرغ در این میدان خرید و فروش می شود ، میدان بعثت که 65 تا 70 درصد محصولات آبزیان سطح شهر تهران را توزیع می کند و نهایتاً میدان آزادی است که مرکز عمده فروشی محصول قارچ ایران می باشد.

صفایی ادامه داد : سطح دوم فعالیت سازمان میادین شهرداری تهران سرویس دهی به 25 درصد از شهروندان تهرانی است که عمده خرید خود را از 190 مراکز میادین و بازارها تهیه می کنند و حدود 60 درصد نیز گاهاً به این مراکز مراجعه می کنند.

مدیر عامل سازمان میادین در بحث بهداشت و محیط زیست گفت: این بحث در سه محور پیگیری می شود. بحث جمع آوری ظروف یکبار مصرف پلیمری در میادین و بازارها و توزیع ظروف یکبار مصرف تجزیه پذیر و در کنار آن هم راه اندازی کارخانه ظروف یکبار مصرف تجزیه پذیر در میدان مرکزی میوه وتره بار، طرح ایجاد کارخانه سبزی پاک و طی آن انجام مراحل زیست محیطی طرح ترویجی کوثر که تحت سرپرستی زنان خانوار است و برگزاری سالانه جشنواره محصولات سالم و ارگانیک که تا کنون 4 دوره از این جشنواره انجام شده و دوره پنجم آن نیز آذر ماه امسال انجام خواهد شد.

در ادامه جلسه مهندس مرادی دبیر کمیته معاونین خدمات شهری کلانشهرهای کشور بیان داشت: حاصل جمع کمیته های تخصصی (زیر مجموعه نشستهای شهرداری تهران) رویکردهایی با فعالیتها و جهت گیری های مثبت در زیر مجموعه هاست.

وی گفت: حوزه اقتصاد شهری که زیر مجموعه سلامت شهری و سلامت زیست محیطی است اقدامات خوبی انجام داده که این نشان دهنده توجه جدی تری نسبت به سلامت شهروندان است.

دبیر کمیته معاونین خدمات شهری کلانشهرهای کشور به تشکیل اتحادیه های شهرداریهای کشور اشاره کرد و گفت : هر چه تلاش کنیم ملت ما ثروتمندتر شوند و درآمد آنها بیشتر شود رضایت مندی آنها از شهرداریها بیشتر خواهد شد.

مرادی عنوان کرد: بحث تدوین طرح آموزشی باید جزو اولویتها قرار گیرد و آموزش مشتری مداری و حقوق شهروندی از اصلی ترین طرح این آموزش است.