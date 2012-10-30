13 آبان باعث تقویت نیروهای حزب الله در کشور شد

حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسئولان و مردم با حضور همراه با بصیرت و نیروی مضاعف خود در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر اقتدار و عظمت ایران اسلامی را به جهانیان نشان می دهند و خنثی گر توطئه های دشمنان خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه راهپیمایی روز ۱۳ آبان در روز جمعه ۱۲ آبان برگزار می شود، افزود: روز ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام گذاری شده است که جا دارد مردم با حضور خود یک بار دیگر خوی استکبارستیزی خود را به جهانیان نشان دهند.

سروستانی حضور در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان را موجب تقویت جایگاه و اهداف نظام دانست و گفت: این روز مهم و تاریخی یادآور سه واقعه مهم تبعید حضرت امام (ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش آموزان در سال ۱۳۵۷ توسط رژیم ستم شاهی و شکلگیری انقلاب دوم یعنی تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ بود که در نهایت حادثه سوم باعث شد جایگاه نیروهای حزب الله در کشور تقویت شود.



وی افزود: با توجه به بیداری اسلامی منطقه و اهدافی که دشمنان نظام اسلامی در حال پیاده کردن بر ضد ملتها هستند باید با حضور گسترده خود، نقش امام (ره) در مقابل رفتار استکباری آمریکا را برجسته و رفتار مستکبرانه آمریکا با مردم را شناسایی کنیم.



معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی موجب می شود روحیه استقلال ملی و هویت انقلابی مردم شریف ایران در جهان انعکاس یابد.