پنج هزار نفر به عنوان عضو شورا در کردستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قادرمرزی ظهر سه شنبه در همایش ملی معضلات شهری و آسیب های اجتماعی و جلسه کارگروه عمران شورای اسلامی استان کردستان اظهار داشت: در کل کشور 110 هزار عضو در شوراهای اسلامی فعالیت دارند که با بسیج شدن این افراد در اجرای خوب برنامه های عمرانی نتایج ارزنده ای حاصل می شود.
وی عنوان کرد: کیفیت در برنامه ها و طرح های استانی مهمترین مسئله است که باید مدنظر قرار گیرد و اعضای شورا نیز در این راستا نقش و رسالت مهمی را عهده دار هستند.
عضو شورای اسلامی استان کردستان یادآور شد: کمیسیون توسعه عمران شهری از اعضا و افراد با تجربه علمی و مردمی تشکیل شده است که با تجربه گرفتن از معضلات روستای و نتایج ترکیب این قشر با جمعیت شهری نتایج خوبی را به دست آورده است.
قادرمرزی بیان کرد: ترکیب این اعضا و کارآزموده بودن آنها در افزایش خدمات ارزنده و مناسب به شهرها و توسعه ابعاد مختلف شهری و رفع معضلات و نیازها مناسب است.
همایش ملی معضلات شهری و آسیب های اجتماعی با حضور اعضای شورای اسلامی استان کردستان، اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، مشاور پارلمانی معاون مدر کل دفتر امور اجتماعی فرهنگی وزارت کشور و رئیس اداره حقوقی شهروندان وزارت کشور برگزار شد.
در بخش دیگری از این نشست همچنین در خصوص وضعیت عمرانی استان کردستان با حضور اعضاء هیئت علمی مورد بررسی قرار گرفت.
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