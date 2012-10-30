مشکل کاهش سقف گازوئیل ناوگان حمل و نقل رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان گفت: با پیگیری های صورت گرفته مشکل کاهش سقف گازوئیل ناوگان حمل و نقل عمومی و همچنین مشکل تامین لاستیک این ناوگان مرتفع شد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت پس از پایان جلسه شورای معاونین ستاد سوخت، اظهار داشت: مشکل ناشی از کاهش سقف گازوئیل ناوگان حمل و نقل عمومی و میزان سوختگیری در هر مرحله با هماهنگی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی مرتفع شد.

رویانیان با اشاره به تامین لاستیک مورد نیاز ناوگان حمل و نقل سنگین کشور، تصریح کرد: با هماهنگی های انجام گرفته با وزرات صنعت، معدن و تجارت و با دستور شخص وزیر محترم و همچنین همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایی مشکل تامین لاستیک ناوگان حمل و نقل سنگین مرتفع و خدمات مناسبی در این حوزه ارائه خواهد شد.

وی درباره چگونگی حل مشکلات لاستیک ناوگان سنگین توضیح داد: مقرر شد تا لاستیک تولید داخل مورد مصرف حمل و نقل سنگین به حجم گسترده ای برای رفع مشکل افزایش قیمت لاستیک و همچنین تامین آن در اختیار اتحادیه های صنفی مربوط قرار گیرد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، ادامه داد: برای تامین نیاز مازاد بر تولید داخل از طریق واردات و کاهش تعرفه های مربوطه و قرار گرفتن در حوزه مصرف از طریق اتحادیه ها، بازار لاستیک از نظر قیمت و حجم کنترل می شود.

رویانیان در ادامه با اشاره به تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی، گفت: اقدامات لازم برای ورود 2 نوع خودروی سواری به ناوگان تاکسیرانی انجام گرفته است و بزودی در طرح جایگزینی تاکسی های فرسود دو نوع خودروی جدید نیز به کار گرفته می شود.