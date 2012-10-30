به گزارش خبرنگار مهر، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده فساد بزرگ بانکی اخیرا از آغاز رسیدگی به بخش دوم این پرونده خبر داده و گفته است: برای حدود 20 نفر کیفرخواست صادر شده است و اکثر متهمان بخش دوم پرونده افرادی مطرح هستند.

البته به گفته قاضی سراج، هنوز کیفرخواست مدیرعامل سابق بانک صادرات و قائم مقام سابق بانک مرکزی به دادگاه نیامده است و هر وقت که بیاید به پرونده این افراد نیز رسیدگی می‌شود.

سراج همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مرحله دوم رسیدگی به پرونده فساد مالی نیز علنی است یا خیر؟ تاکید کرده است: همه دادگاه‌های ما علنی است مگر اینکه استثنایی وجود داشته باشد.

برهمین اساس، خبرگزاری مهر اسنادی از چگونگی شکل‌گیری فساد بزرگ در بانک صادرات ایران را در آستانه آغاز رسیدگی به بخش دوم این پرونده منتشر کرد.

عکس شعبه بانک صادرات که فساد از آنجا آغاز شد











به گزارش مهر، پس از برگزاری 15 جلسه دادگاه به اتهامات 39 متهم پرونده فساد بزرگ بانکی رسیدگی کرد و ختم دادرسی در بخش اول این پرونده 25 تیرماه اعلام شد. این پرونده دارای کیفرخواستی 12 هزار صفحه‌ای بود، که پس از صدور رای و اعتراض متهمان به احکام این پرونده برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.



به گفته محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه از 39 متهم پرونده فساد بانکی چهارنفر به اعدام، دو نفر به حبس ابد و بقیه به 25، 20 و 10 سال و کمتر حبس محکوم شده‌اند، همچنین متهمانی که کارمند دولت یا در سمت معاون وزیر یا مدیرکل هستند، علاوه بر مجازاتی چون حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شدند.