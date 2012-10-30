دانشگاه آزاد قائم شهر در المپیاد ورزشی اصفهان درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی فرنگی و آزاد واحد قائم شهر مدال طلا و برنز این مسابقات را از آن خود کردند.



در این مسابقات، امیرهادی نژاد و پیمان کارگر در اوزان 74 و 84 مدال طلا و آرمین رضازاده در وزن 74 کیلوگرم صاحب گردن آویز برنز شد.



در بخش تنیس روی میز، فرجاد عالمیان ، بابک نوروزی و رحمان محسنی مدال برنز این دوره از مسابقات را دریافت کردند.