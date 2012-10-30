مسابقات قهرمانی کشور اسکواش در اراک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیات اسکواش استان مرکزی صبح سه شنبه در مراسم آغازین این مسابقات گفت: مسابقات قهرمانی کشور سکواش با حضور 61 ورزشکار از استان مرکزی، تهران، سیستان و بلوچستان، گلستان، کرمانشاه، یزد، اصفهان، خوزستان ، آذربایجان غربی و کیش به مدت سه روز در اراک برگزار می شود.

مازیار خاکباز افزود: رنکینگ این مسابقات 500 امتیازی است که این رقم بیانگر سطح بالای رقابت ها است.

وی با بیان این که نتیجه این مسابقات در مسابقات انجمن حرفه ای جهان نیز لحاظ خواهد شد گفت: افراد برتر این رقابت ها به اردو های آمادگی و انتخابی تیم ملی و مسابقات برون مرزی دعوت خواهند شد

گفتنی است پنج ورزشکار اسکواش برگزیده شهر اراک نیز به عنوان نمایندگان استان مرکزی در این مسابقات حضور دارند.