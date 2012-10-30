نمایشگاه مطبوعات بخش بین الملل هم دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، امسال هم مانند دوره های قبل، بخش بین الملل نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در بالکن شبستان واقع شده و در آن غرفه هایی برای 30 کشور خارجی که به این نمایشگاه دعوت شده اند، برپا شده است.

این در حالی است که به وضوح شاهد کم تحرکی این بخش هستیم؛ به طوری که غرفه برخی از کشورهای خارجی حاضر در نمایشگاه امسال از جمله امارات متحده عربی، مصر، ایتالیا، چین، قطر، اوگاندا، نیجریه، سریلانکا، یمن و عمان تقریباً نیمه تعطیل است.

همچنین کسی در این غرفه ها حضور ندارد تا به بازدیدکنندگان احتمالی آن در مورد فعالیت هایش توضیح دهد. شاید یکی از دلایل رکود در بالکن شبستان حضور نداشتن مسئولان این غرفه ها در آنهاست.

در کنار این بخش هم، نشریات دانشجویی واقع شده اند که می توان بازدیدکنندگان این قسمت از شبستان را هم شمرد!

همچنین در ورودی بالکن شبستان و درست رو به روی راه پله ورودی این قسمت، سرای چاپ و یا همان کلینیک چاپ واقع شده اما در این بخش هم مراجعه کننده خاصی مشاهده نمی شود.

جلال ذکایی، مسئول سرای چاپ نمایشگاه مطبوعات در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید رکود فعالیت در طبقه فوقانی شبستان، یکی از دلایل خلوت بودن این بخش از نمایشگاه را اطلاع رسانی ضعیف در مورد آن برشمرد.

وی گفت: متاسفانه اطلاع رسانی مناسبی در مورد فعالیت بخش هایی که در بالکن شبستان مستقر هستند، صورت نگرفته و بسیاری از بازدیدکنندگان اساساً از وجود بخش نشریات دانشجویی، کلینیک چاپ و بخش بین الملل نمایشگاه بی اطلاع اند.

ذکایی گفت: البته این مسئله حتی در بخش هایی از طبقه همکف شبستان هم مشاهده می شود و شاید دلیل این مسئله طراحی بد فضاهای نمایشگاه و چینش نامناسب غرفه ها و عدم استفاده از همه فضاهای شبستان از جمله فضاهای زیر بالکن و راهروهای کناری طبقه همکف است.

مسئول سرای چاپ نمایشگاه با بیان اینکه «بسیاری از مخاطبان نمایشگاه در راهروی اصلی در حال تردد هستند» ابراز امیدواری کرد با اطلاع رسانی مناسب و به موقع در مورد بخش های مختلف نمایشگاه به ویژه آنهایی که در بالکن شبستان واقع شده اند، بتوان بازدیدکنندگان را به این قسمت ها سوق داد.