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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۸

اختصاصی مهر/

اردبیل میزبان مسابقات قهرمانی پرس سینه کشور شد

اردبیل میزبان مسابقات قهرمانی پرس سینه کشور شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان اردبیل از برگزاری مسابقان کشوری پرس سینه بزرگسالان در این استان خبر داد.

علی اکبر نامی آذر روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این مسابقات با حضور قهرمانان کشوری رشته پرس سینه طی آذرماه جاری در ورزشگاه شش هزار نفری رضازاده اردبیل برگزار می شود.

وی با بیان اینکه زمان دقیق برگزاری این مسابقات مشخص نشده است، افزود: در حال رایزنی با مسئولان فدراسیون هستیم، اما این رقابتها در یکی از روزهای دهه دوم آذرماه برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان تصریح کرد: برای اخذ میزبانی این مسابقات تلاشهای زیادی صورت گرفته و مسئولان فدراسیون قول برگزاری آن را در این استان داده اند که به احتمال 100 درصد محقق خواهد شد.

وی اردبیل را در زمینه رشته بدنسازی و پرورش اندام بسیار فعال ارزیابی کرد و ادامه داد: ورزشکاران این استان در رشته پرس سینه نیز حرف های زیادی برای گفتن دارند و تاکنون مقام های کشوری و آسیایی کسب کرده اند.

نامی آذر برگزاری این مسابقات را در ارتقا و توسعه ورزش بدنسازی در استان موثر عنوان کرد و یادآور شد: ما برای کسب حداقل مقام سومی در این رقابتها برنامه ریزی کرده ایم اما به رتبه های بالاتر نیز چشم دوخته ایم.

وی با اشاره به شایستگی ورزشکاران بدنساز و پرورش اندام این استان برای کسب رتبه های برتر کشوری عنوان کرد: اردبیل می تواند میزبان شایسته ای برای این مسابقات و نیز با توجه به امکانت نرم افزاری و سخت افزاری برای رقابتهای آسیایی باشد.

کد مطلب 1732271

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