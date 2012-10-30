راهدارخانه های مستقر در محور هراز مجهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوری پور افزود: راهداری عشق خدمت به همنوع بوده و راهدار انسان مخلص و ایثارگری است که رضایت خدای سبحان و خشنودی و آسایش خاطر همه انسانهایی که در گذر شریانهای حیاتی کشور در حال عبور و مرور هستند را همواره در اندیشه پاک و بی آلایش خود قرار داده است.



وی افزود: اداره راه و شهرسازی هراز در طول سال به صورت جاری و ساری در تمام محورها حضور فعال و طرح ایمنی محورها را در دستور کار خود قرار داده و سعی بر آن دارد با برنامه ریزی های دراز مدت و کوتاه مدتی که داشته، بتواند با اجرای پروژه ها یی از قبیل روکش آسفالت، نصب علائم، خط کشی شرایط بسیار مطلوبی را در زمستان برای محور هراز ایجاد کند.



رئیس اداره راه و شهرسازی هراز تصریح کرد: این اداره علاوه بر اینکه متولی حفظ و نگهدار 60 کیلومتر محور ارتباطی هراز بوده، مسئولیت 50 کیلومتر از محورهای فرعی و 150 کیلومتر راه روستایی منطقه را بر عهده دارد.



خدمت صادقانه سرلوحه اقدامات راه و شهرسازی

قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در جلسه شورای اداری این اداره کل اظهار داشت: هر یک از کارکنان راه و شهرسازی استان باید با نگاه مدیریتی کارهای اجرایی را پیش برده و با داشته ها و نداشته های موجود بسازند.

وی برضرورت نظم در کارها اشاره و تصریح کرد: باید در هر مکانی که در حال خدمت گذاری به دولت و مردم هستید با تمام توان تلاش و با ارائه برنامه های از پیش تعیین شده و منظم از هیچ کوششی برای آبادانی این استان و کشور دریغ نکنیم.



مدیرکل راه و شهرسازی مازندران، شناسایی نقاط قوت و ضعف مجموعه کاری در هر شهرستان را از نکات ضروری برشمرد و افزود: همه روسای ادارات باید در مجموعه کاری خود با شناسایی نقاط ضعف و قوت و ارزیابی عملکرد، تمام تلاش خود را برای برطرف کردن کاستی ها و تقویت نقاط قوت به کار گیرند.