  1. هنر
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۴۶

ایازی در غرفه مهر:

انگیزه مشارکت با تلویزیون در حوزه شهری را داریم

انگیزه مشارکت با تلویزیون در حوزه شهری را داریم

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از اعلام آمادگی و انگیزه این معاونت در مشارکت با تلویزیون برای تولید آثار در حوزه شهری خبر داد.

محمدهادی ایازی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با حضور درغرفه مهر درباره مشارکت با تلویزیون درعرصه ساخت آثار نمایشی توضیح داد: انگیزه مشارکت با صدا و سیما در مجموعه‌های مختلف تلویزیونی با موضوع مسائل اجتماعی در حوزه شهری را داریم. مثل "عملیات 125" شبکه تهران و "راستش را بگو" شبکه اول که در حال پخش هستند.

وی افزود: در واقع ما همواره با شبکه های یک، سه و تهران مشارکت داشته ایم و در زمینه تولید فیلم های تلویزیونی نیز مشارکت هایی صورت گرفته است.

ایازی با نام بردن از هنرمندانی چون مسعود آب پرور، بهروز افخمی، سیروس مقدم و محمدرضا آهنج که با معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری همکاری کرده‏اند، اظهار امیدواری کرد این همکاری گسترده تر از پیش با شبکه های تلویزیونی انجام شود.

کد مطلب 1732273

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