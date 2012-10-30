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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۲۹

مرندی مقدم:

استانداردسازی نیاز اصلی کشور برای موفقیت است

استانداردسازی نیاز اصلی کشور برای موفقیت است

شیراز- خبرگزاری مهر: مدیرکل اموراستانهای سازمان استاندارد ایران گفت: استانداردسازی نیازاصلی کشور برای پاسخگویی به نیازهای مردم و نیز کسب جایگاه مناسب در بازارهای خارجی است.

 به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرندی مقدم ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل  استاندارد فارس اظهار داشت: کشور در شرایط فعلی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی نیازمند حرکت به سوی استاندارد‌سازی است تا بدین وسیله در تمامی زمینه ها نیازی به واردات از سایر کشورها وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی هرچند صادرات تولیدات نفتی سبب مقابله با تحریم‌ها می‌شود اما استاندارد‌سازی تولیدات و محصولات داخلی از ابزار‌های مؤثرتر برای غلبه بر تحریم‌هاست.

مدیرکل اموراستانها سازمان استاندارد ایران در ادامه ولایت پذیری مردم را یکی از دلایل قوت ایران اسلامی دانست.

محمد مرندی عنوان کرد: سازمان استاندارد در راستای فرمایشات رهبر انقلاب، استانداردسازی  را در کشور افزایش می دهد تا بدین وسیله زمینه لازم برای تامین نیازهای جامعه  فراهم شود.

وی تاکید کرد: تغییرات ایجاد شده در موسسه استاندارد و تبدیل آن به سازمان ملی استاندارد  باعث می شود تا این ارگان بتواند به شکل مناسب در خدمت تولید ملی باشد وبدین وسیله همگام با فعالان اقتصادی گام های موثری برای اقتصاد کشور برداشته شود.
 

کد مطلب 1732274

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